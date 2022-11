Le Monde de Kaleb de Vasken Toranian  L’humanité à fleur de peau

Le 2 Novembre 2022, paraîtra dans les cinémas de France « Le Monde de Kaleb », long métrage de Vasken Toranian, déjà remarqué pour son documentaire « Jennig », diffusé à plusieurs reprises sur FR3. Le thème : après une longue odyssée à travers des mers sans horizon, une réfugiée érythréenne et son enfant hyperactif de dix ans, Kaleb, posent leurs premiers pas dans une société sans visage. Ils y rencontrent alors un tailleur et son ami culottier, derniers artisans du sur-mesure, qui seront pour eux le visage humain de la France. Le film raconte au fil des images qu’à l’heure où la « France d’en Haut », selon l’expression de Jean-Pierre Raffarin, cache ses valeurs sous les replis de la peur, la France d’en Bas porte encore l’humanité à fleur de peau.

Les personnages ne sont pas des acteurs et leur histoire n’est pas écrite d’avance dans un scénario. L’histoire est vraie, les faits sont réels, les personnages sont tels qu’en eux-mêmes. Leur visage est celui de leurs rides, leur langage est celui de leurs pensées, leurs émotions sont celles qu’ils vivent dans l’instant, leurs larmes sont celles qu’ils ne peuvent pas cacher et leurs rires sont ceux qu’ils volent au secours de leurs larmes. En somme, la vie devant soi toute nue.



Pourtant, si palpables qu’ils soient, les personnages n’ont pas de nom ou presque, comme si seuls comptaient les liens qui les unissent. D’abord cet amour indéfinissable du tailleur pour l’enfant et sa mère, raison d’être de tout le récit, lien dont on sait, au détour d’une phrase dérobée au silence, qu’il a redonné du sens à sa vie à l’âge où ceux qu’on a aimés disparaissent, et où ceux que l’on voudrait aimer cherchent d’autres amours. Sa solitude d’artisan penché sur ses coutures dans son arrière-cour n’a laissé derrière elle que le souvenir de passions délavées et l’inquiétude à peine avouée que l’avenir n’en laisse guère espérer de nouvelles. Sans le vouloir, le tailleur incarne alors ce trop-plein de tendresse qui trouve dans le retour à la vie d’un enfant le seul amour qui dure au-delà du temps, du vide, de la vieillesse et de l’oubli. Sa seule attente est celle de redonner l’espoir à ceux qui l’avaient perdu, de se créer ce que le passé lui a refusé : une famille. A la fin du film, le générique nous rappelle que le tailleur se prénomme Jean-Luc, Rambure de patronyme, mais là aussi qu’importe, puisqu’il incarne celui qui redonne par amour la vie à un être et que cette vie même redonne du sens à la sienne. Comme certains résistants que rien ne désignait à être des héros, certains êtres, au destin anonyme, deviennent, malgré eux, des symboles.



Tout comme Kaleb, l’enfant autiste en voie d’évolution, son prénom déjà le prédispose à la symbolique. Dans la Bible, au Livre des Nombres, Kaleb est un des deux éclaireurs envoyés par Moïse qui croit à la conquête de la Terre Promise et sera le seul avec Josué à qui il sera donné de poser le pied sur Canaan. Déjà une histoire d’émigrant et de terre d’asile. Autre Caleb, celui de Steinbeck, dans « A l’Est d’Eden », incarné par James Dean, dont la mère a disparu après sa naissance. Comme le père de l’enfant du film, qui a disparu dès qu’il a vu le jour. Il y a, comme ça, des prénoms qui portent en eux des destins multiples. Tout comme le tailleur est le visage de tous les êtres qui redonnent la vie à autrui pour retrouver la leur, Kaleb, l’enfant autiste, est tous ces enfants sans voix à qui l’on veut refuser l’existence sur le sol de leur naissance parce que l’histoire a fait naître leurs parents sur l’autre rive.



Même pesanteur du nom, même fatalité pour la mère qui, le film le signale furtivement, se prénomme Bethlem, berceau, dans les Evangiles, de l’enfant qui portera un message d’amour au monde. Bethlem est la mère de toutes les craintes, de toutes les peurs, de tous les désespoirs ; en un mot, elle est toutes les mères en même temps, mais elle les incarne surtout par cette puissance de vivre chevillée au corps qui lui fait traverser les villes jonchées de cadavres, les violences qui ponctuent sa fuite, les déserts sans eau, les mers sans fin, les frontières fermées et les portes closes des administrations. Elle les traverse comme un champ de bataille, sabre au clair et crinière au vent, qu’elle porte flamboyante, style Walkyrie à la peau noire. Pourtant, à l’heure de l’oubli, entre un rejet de demande d’asile et un refus de permis de séjour, elle revient à la paix des autres, le temps d’une danse avec Mehdi le culottier, dont on soupçonne qu’il est un peu Arabe, amateur de bière et enfant de la mouise, image de la foi dans la vie, auprès de qui elle va étancher sa soif d’espoir. Car c’est ce qu’elle incarne, l’espoir vissé à l’âme, un peu comme jadis, au lendemain d’un lointain mois d’avril, quand certaines mères, laissant leurs morts sécher derrière elles sous le soleil d’Anatolie, débarquaient, enfants aux bras et l’avenir cloué dans les yeux, sur le môle J4 de la Joliette à Marseille ou sur les quais d’Ellis Island à New-York, avec la certitude qu’un jour un de leurs descendants raconterait leur histoire sous l’aspect d’une mère en quête d’une terre d’asile pour son enfant. Quand on est cinéaste, et qu’on porte un nom qui fleure l’Ararat, on ne choisit pas ses sujets par hasard. Ni le style d’ailleurs.

Un style qui fait la différence entre ce que le film montre et ce qu’il dit. Ce que le film montre est l’histoire simple d’une émigrée clandestine sans toit et sans emploi en quête d’un permis de séjour pour elle et son enfant, et qu’un artisan, aidé de son ami culottier, guide dans le dédale obscur des services d’émigration. Mais ce que le film dit est la force des valeurs de ces « sans dent », selon l’élégante et très humaniste expression de François Hollande. Le tailleur est un d’entre eux, au sens propre, en tant que porteur d’un dentier, dont il joue avec l’enfant, contrairement à son complice Mehdi, qui ouvre ses canettes de bière avec ses canines (comme quoi certains « sans dent » peuvent avoir la dent dure). Ce que le film raconte, peut-être sans le savoir, c’est cette « France d’En Bas » qui ne renonce pas à vivre ces valeurs qui donnent du sens à des vies qui n’en ont plus guère. Loin de vouloir couper les racines pantelantes de ces déracinés disparates, les liens de solidarité de ces personnages montrent que l’identité, nationale ou pas, ne se définit pas par l’uniformité d’individus-types imaginaires mais par les sentiments qui font vivre ces êtres vivants ensemble et les émotions qui les font vibrer à l’unisson. Le film porte ainsi une autre histoire, celle-là pour le coup universelle, de l’harmonie des différences.



Bien que le film ne soit pas un conte, l’histoire finit bien. Le dernier plan montre le tailleur, le regard fiché dans le lointain. Pour lui, l’histoire continue. Pour le spectateur aussi, d’ailleurs. Lorsqu’il sort de la salle, le monde est un peu moins celui qu’il a quitté et un peu plus le monde de Kaleb, qu’on croyait disparu et qui, pourtant, est toujours là, sous nos yeux, sans qu’on le sache, dans le corps et la vie des passants qui passent. Peut-être nous, qui sait ?

René Dzagoyan

Liste des salles :

Brest Studios (Les)

Grenoble Club (Le)

Lecci de Porto-Vecchio Galaxy

Lyon Opéra

Metz Klub (Le)

Montpellier Utopia

Nice Jean-Paul Belmondo (ex Mercury)

Paris Espace Saint-Michel

Paris Luminor Hotel de ville

Port-de-Bouc Méliès (Le)

Roanne Espace Renoir

Rouen Omnia République

Toulouse American Cosmograp

Horaires Paris

Luminor : Mer 20H / Jeudi 15H50 / Vendr 17H20 / Samedi 11H - 15H20 / Dimanche 17H20 / Lundi 18H15 / Mardi 19H15

Espace Saint Michel : Tous les jours : 13h / 15h35 / 17h15 / 18h50 / 20h30

Et à partir du 9/11 :

Aix-les-Bains Victoria

Marseille La Baleine

Vasken Toranian est un réalisateur français d’origine arménienne né le 22 avril 1989 à Paris.

En 2007 puis en 2008, il se voit décerner, par Jean Becker puis par Yves Angelo, le prix de la meilleure image pour ses courts métrages lors du Festival Premier Regard. Cette même année 2008, il est membre du jury du Festival International du Cinéma du Réel.

À partir de 2011, il réalise une série de films sur l’artisanat et le savoir-faire, remarquée par Hermès, Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Richemont. Il fonde sa société de production, Blue Light, et collabore avec ces grandes maisons.

En parallèle, il réalise des courts métrages entre fiction et documentaire comme Soy Pedro Nel Castro. En 2019, il réalise Jennig, produit par Robert Guédiguian chez Agat Films & Cie, documentaire diffusé sur France 3. En 2022, il réalise son premier long métrage, Le Monde de Kaleb, documentaire produit par Agat Films - Ex Nihilo et distribué par JHR Films.

Actuellement, Vasken Toranian travaille à l’élaboration du scénario de sa première fiction.

Documentaire

Jennig - 52mn - diff : France 3 / prod : Agat Films & Cie (2019)

Courts métrages

Soy Pedro Nel Castro / Prod. Blue Light Films (2018) L’éveil arménien / Prod. Blue Light Films (2015) De Passage / Prix de la meilleure image - Festival 1er regard (2007) Horizon(s) / Prix de la meilleure image - Festival 1er regard (2006)