Claude Mutafyan reçoit l’ordre de Moïse de Khoren

Le 28 octobre, à l’occasion de la présentation de son dernier ouvrage intitulé « Jérusalem et les Arméniens » au Madénataran, Claude Mutafyan a reçu des mains de Vahram Doumanyan, l’ordre de Moïse de Khoren.

En lui remettant cette décoration, le Ministre arménien de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports, a déclaré « Monsieur Claude Armen Mutafyan, bien que les mathématiques soient votre première vocation, votre contribution au développement des études arméniennes en France ainsi qu’à la vulgarisation de l’histoire et de la culture arméniennes, est immense. Votre participation au processus de reconnaissance internationale et de condamnation du Génocide des Arméniens a également été particulièrement importante … C’est aussi grâce à vos efforts que la France est devenue le premier pays à condamner légalement le génocide arménien ».

Vahram Doumanyan a également rappelé que Claude Mutafyan était « membre étranger de l’Académie nationale des Sciences d’Arménie », « Docteur honoris causa de l’Université d’État d’Erevan » et un ami de longue date de deux grandes institutions, le Madénataran et le Musée-Institut du Génocide des Arméniens.

M. Vahan Ter Ghevontyan, Directeur du Madénataran, a également pris la parole pour saluer l’œuvre de C. Mutafyan.