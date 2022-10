Anne-Laurence Petel : nous étions 800 ce matin au départ de la course de la mémoire organisée par @pchamassian et la #JAF.

🇦🇲 « Sauvons l’#Arménie et l’#Artsakh » : nous étions 800 ce matin au départ de la course de la mémoire organisée par @pchamassian et la #JAF.

Ensemble, pour porter la voix du peuple arménien, dénoncer l’agression de l’Azerbaïdjan et rendre hommage aux victimes des génocides. pic.twitter.com/pJq1cNrxiw

— Anne-Laurence Petel (@al_petel) October 23, 2022