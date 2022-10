150 habitants des villages évacués de l’Artsakh, de Nerkin Sus, Aghavno et Berdzor ont déjà reçu des certificats d’indemnisation affirme Mkhitar Nersisyan

150 habitants des villages de Nerkin Sus, Aghavno et Berdzor de la région de Kashatagh en Artsakh, qui ont été remises à l’Azerbaïdjan, ont déjà reçu des certificats d’indemnisation. Affirmation du maire du village de Nekin Sus, Mkhitar Nersisyan lors d’une interview accordée à notre confrère News.am.

« Les certificats viennent d’être remis, les personnes ne les ont pas encore utilisés, elles doivent trouver une maison pour pouvoir les utiliser » a-t-il déclaré.

Mkhitar Nersisyan a affirmé qu’ils ont principalement déplacé les monuments en Arménie ou en Artsakh, les ont exhumés des tombes et les ont déplacés vers d’autres endroits.

« Il n’y avait qu’un seul khachkar, qui restait, les Azéris l’ont détruit, c’était un khachkar cassé, un vestige des temps anciens » a-t-il dit.

Rappelons que le ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures d’Artsakh, Hayk Khanumyan, a informé les habitants d’Aghavno et de Berdzor qu’ils devaient quitter leurs maisons au plus tard le 25 août. La majeure partie de la population s’est installée en Arménie.

Krikor Amirzayan