Alexis Ohanyan à la Turquie : Nous ne cesserons jamais de prospérer, ce qui vous rappellera chaque jour que vous avez échoué

Alexis Ohanyan l’homme d’affaire américano-arménien a publié une photo de famille des ancêtres qui ont survécu au Génocide. Sorti de ses archives familiales, il l’a publié sur sa page Instagram en évoquant sa famille arménienne qui a immigré aux États-Unis.

"La famille Ohanian aux États-Unis. Ils ont essayé de nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. L’homme au milieu était un ami de la famille (mon grand-père ne sait pas exactement qui il est, mais il devait être assez proche pour figurer sur une photo très chère). Je pense qu’il les a aidés à entrer aux États-Unis ou les a parrainés. Le garçon à droite est mon grand-père.

La fille la plus grande est tante Vera, qui était institutrice à Brooklyn et qui a économisé de l’argent pour que je puisse aller à l’université.

À droite, mon arrière-grand-père, qui a vu des soldats turcs décapiter ses parents et a grandi dans un orphelinat turc. Assise à gauche, ma grand-mère, qui a traversé les horreurs de son enfance, traversant le désert jusqu’à Alep.

J’ai interviewé mon grand-père pour un po Reddit qui a depuis été supprimé, mais heureusement, une copie survit.

Je sais à quel point les États-Unis étaient importants pour mon grand-père et toute ma famille, et je suis très reconnaissant de ce que ce pays a donné à ma famille. Je poursuivrai le travail d’héritage que je fais actuellement avec @776fund et @776foundation jusqu’à ma mort.

La plus grosse erreur que vous puissiez faire dans les relations avec les Arméniens est d’essayer de nous éliminer. Cela ne fonctionnera pas. Cela ne fait que nous rendre plus forts. Nous ne cesserons jamais de prospérer, ce qui vous rappellera chaque jour que vous avez échoué" a écrit Alexis Ohanyan à côté de la photo. Sources News.am

Krikor Amirzayan