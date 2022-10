Cette Miss arménienne prend les armes pour défendre son pays

C’est une guerre qui ne fait pas les gros titres, et pourtant, elle se passe aux portes de l’Europe. En septembre, l’Azerbaïdjan a bombardé et envahi une partie de l’Arménie. Alors, comme de nombreuses femmes de son pays, Miss Univers Arménie a décidé de prendre les armes et de suivre une formation paramilitaire pour défendre son peuple. Elle s’appelle Nanée Avetisyan, et notre reporter Nadege Justiniani l’a suivie.

