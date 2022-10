Les exercices de l’IRGC dans le nord-ouest de l’Iran sont une réponse à Israël

Le député Mohammad Safaei a déclaré à l’agence de presse nationale iranienne IRNA que les exercices de l’IRGC étaient une réponse à l’influence d’Israël en République d’Azerbaïdjan et en Asie centrale, ainsi qu’à la préparation de « conspirations » contre l’Iran.

Faisant référence à la présence d’Israël en Azerbaïdjan, le législateur a déclaré : « Les sionistes cherchent à saper l’influence de la République islamique en Asie centrale par le biais de cette [présence]. Mais ils n’y parviendront jamais ».

Il a souligné que l’Iran n’acceptera aucune modification des frontières internationales dans la région du Caucase du Sud. « La modification des frontières va à l’encontre des intérêts de la République islamique. C’est pourquoi la République islamique s’oppose avec véhémence à ce changement. Le message de cet exercice aux malfaiteurs du système est que toute action portant atteinte aux intérêts de la République islamique entraînera un lourd tribut pour les ennemis. »

Avec la participation de plusieurs unités, la force terrestre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a lancé un exercice militaire massif dans les frontières nord-ouest de l’Iran.

Au cours de l’exercice, l’IRGC s’est exercé à construire un pont sur la rivière Aras, à la frontière avec la République d’Azerbaïdjan.

Les exercices, dont le nom de code est « Mighty Iran », ont débuté lundi avec la participation de plusieurs unités de l’IRGC en présence de hauts responsables de l’IRGC, dont le commandant en chef de la force militaire, le général Hossein Salami.

Au cours des exercices, les forces terrestres de l’IRGC se sont exercées à mettre en place des ponts de pontons et à traverser la rivière Aras à la frontière avec la République d’Azerbaïdjan.

Le commandant des forces terrestres de l’IRGC, le général de brigade Mohammad Pakpour, a dévoilé des plans pour des opérations d’héliportage et de saut en parachute, des frappes nocturnes, des missions impliquant des hélicoptères de combat ainsi que des drones de combat et de suicide, et la prise des routes et des hauteurs contrôlées par l’ennemi hypothétique, a rapporté Tasnim News.

Un autre législateur a déclaré que la République islamique n’acceptera aucune modification des frontières internationales de la région du Caucase du Sud, soulignant que l’Iran organisera des exercices militaires partout où il le jugera nécessaire.

Le législateur, Hassan Hemmati, qui est membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a commenté les derniers exercices organisés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans le nord-ouest de l’Iran.

« Cet exercice était une démonstration de force dont le message est la paix et l’amitié pour les pays voisins et une réponse décisive à toute menace pour les ennemis », a déclaré Hemmati à IRNA.

Il a ajouté : « Les événements des frontières nord du pays sont importants pour nous, et chaque fois que cela est nécessaire, nous organisons des exercices pour défendre les droits et la sécurité du pays. »

Soulignant que l’Iran n’acceptera aucune modification des frontières internationales dans la région, le législateur a déclaré : « Aucune loi internationale n’accepte les changements de frontières dans les pays de la région ; nous croyons que chaque pays a sa dignité et sa position et que l’intégrité territoriale de tous les pays de la région doit être préservée. »

Source : Tehran Times