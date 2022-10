Serge Sarkissian : la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple d’Artsakh doit être reflétée dans les documents juridiques

Le troisième président arménien, président du Parti républicain d’Arménie Serge Sarkissian a reçu samedi le membre du Parlement européen et rapporteur sur l’Arménie Andrey Kovatchev.

Le bureau du PRA à Erevan a informé NEWS.am que lors de leur rencontre, les parties ont discuté de la situation dans la région, de l’évolution du règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais dans le contexte de la récente agression de Bakou, de la question de l’Artsakh et des questions liées à l’agenda politique intérieur de l’Arménie.

À la demande de l’invité, M. Sargsyan a présenté les positions de l’APR sur les questions susmentionnées.

L’ancien président a souligné en particulier que la reconnaissance et la garantie du droit à l’autodétermination du peuple de l’Artsakh devraient être reflétées dans les documents politiques et juridiques liés à cette question.