L’Irak va établir une commission pour enquêter sur l’utilisation d’armes chimiques par la Turquie

Hadi Amirli, membre de la Commission parlementaire irakienne de sécurité et de défense, a déclaré que le Parlement irakien allait créer une commission chargée de déterminer l’utilisation par la Turquie d’armes chimiques interdites au niveau international.

Les réactions continuent d’affluer suite aux dernières images et informations révélant l’utilisation d’armes chimiques par l’État turc dans les zones tenues par la guérilla du PKK, dans le sud-Kurdistan (nord de l’Irak).

Hadi Amirli, membre de la commission parlementaire irakienne de la sécurité et de la défense, a déclaré qu’ils étaient au courant des rapports sur l’utilisation d’armes chimiques et interdites par l’État turc dans sa campagne militaire en cours dans le nord de l’Irak.

« Nous suivons de près les attaques de l’État turc contre les implantations civiles en Irak. Nous avons été informés que la Turquie a utilisé des armes chimiques et interdites, ce qui est contraire aux principes de voisinage et au droit international », a-t-il déclaré.

Amirli a déclaré que le Parlement irakien établirait une commission pour déterminer l’utilisation par la Turquie d’armes chimiques interdites au niveau international.

