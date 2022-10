Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Arménie, Andrey Kovatchev.

Le Premier ministre a hautement apprécié l’activité de M. Kovatchev et la coopération avec le Parlement européen, qui découle de l’intérêt de l’agenda des réformes démocratiques du gouvernement de la République d’Arménie. Nikol Pashinyan a souligné l’importance des efforts de médiation de l’UE pour parvenir à la paix dans la région et a attaché de l’importance à la mission d’observation de l’UE à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur le cours des réformes démocratiques, les enjeux régionaux, la situation autour du Haut-Karabagh, la délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et d’autres questions. Nikol Pashinyan a évoqué la question des prisonniers de guerre Arméniens, des otages et d’autres personnes détenues encore en Azerbaïdjan, a exprimé sa gratitude au Parlement européen pour les résolutions adoptées pour assurer leur retour et a souligné l’importance des efforts continus du Parlement européen dans cette direction.

Au cours de la réunion, ils ont évoqué le rapport qui sera publié par le Parlement européen dans un avenir proche.