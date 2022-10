L’opposition arménienne a déclaré jeudi qu’elle allait demander à la Cour constitutionnelle d’invalider la nomination controversée d’un allié de longue date du Premier ministre Nikol Pashinian à la tête de la Commission électorale centrale (CEC).

Les législateurs de l’opposition ont affirmé que leurs collègues pro-gouvernementaux ont élu Vahagn Hovakimian président de la CEC le 7 octobre, en violation d’une disposition légale contre les conflits d’intérêts au sein du parlement arménien.

Hovakimian était jusqu’à ce mois-ci un membre important du parti du Contrat civil de Pashinian. Il est un ancien journaliste qui a travaillé pour le quotidien Haykakan Zhamanak de Pashinian de 1998 à 2012. Pashinian l’a engagé comme assistant parlementaire après sa première élection à l’Assemblée nationale en 2012.

Le choix de Pashinian pour le nouveau chef de la CEC, annoncé en septembre, a été fortement critiqué par l’opposition et les groupes civiques. Ils ont déclaré que la nomination d’une personnalité partisane remettrait en cause le bon déroulement des élections arméniennes.

La majorité pro-gouvernementale du Parlement a écarté ces préoccupations avant de voter en faveur de la nomination de M. Hovakimian au poste de président de la CEC. Il était soutenu par 65 membres de l’Assemblée nationale, qui compte 107 sièges, dont lui-même, et a obtenu juste assez de voix.

M. Hovakimian est resté député jusqu’à sa prise de fonction officielle, le 12 octobre, à la tête de l’organe chargé de conduire toutes les élections et d’en valider les résultats.

Les deux blocs d’opposition représentés au Parlement affirment que son vote décisif en sa faveur a violé une loi arménienne qui exige que les députés reconnaissent publiquement un conflit d’intérêts potentiel au préalable. Ils prévoient de faire appel à la Cour constitutionnelle pour déclarer l’élection du président de la CEC nulle et non avenue.

« Tout d’abord, il y a un conflit d’intérêts évident », a déclaré Taguhi Tovmasian, du bloc Pativ Unem. « Il n’avait pas le droit de voter pour lui-même. Le député Hovakimian n’aurait pas pu voter pour que le candidat Hovakimian devienne le chef d’un organisme indépendant. »

« Pour la première fois [dans l’histoire de l’Arménie,] un membre du parti est devenu le chef d’un organe indépendant », s’est plaint Tovmasian. « C’est inacceptable car il s’agit du seul organe censé garantir la légalité des élections et le développement démocratique continu en Arménie. »

Hovakimian a nié que son vote au parlement constituait un conflit d’intérêts.

« J’ai été élu aussi parce que j’ai déclaré depuis le podium de l’Assemblée nationale comment j’agirai au profit de la République d’Arménie », a-t-il déclaré.