L’Ecclésiaste, par Nasar Karayan

.

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :

un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ; un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre, et un temps pour bâtir ; un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps pour résister… Car seule la victoire est au bout du fusil.

Il est grand temps pour nous Arméniens de refermer le livre de nos lamentations. De penser et de passer à autre chose qu’à notre malheur et notre victimisation. Rien de la situation actuelle ne doit constituer un avenir définitif pour la nation arménienne. Il nous faut rompre cette spirale mortifère de la désolation, rompre cette malédiction qui frappe le peuple arménien et jalonne son histoire. Il est temps, comme par le passé, que le temps de la résistance et du combat arménien, le Hay Baykar, arrive. Il a déjà commencé. Comment ne pas saluer nos valeureux combattants qui ont sacrifié leurs jeunes vies pour la défense de la patrie durant la guerre des 44 jours, et qui encore aujourd’hui résistent aux attaques invasives de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie ? Comment ne pas saluer toutes celles et ceux Français aux origines arméniennes ou pas, comment ignorer leurs cris, leurs paroles, leurs écrits jeter à la face du monde et l’écho de leur entendement. Qui, de la femme journaliste, du poète, de l’écrivain, de l’éditorialiste, de l’historien, du chercheur, du professeur, de la femme politique, de l’acteur, de l’actrice, du cinéaste, de l’homme politique, des associations, du Parlement français, de notre Président, n’a pas été entendu ? Tous ont été écoutés tous ont été entendus. C’est bien l’honneur de la France, d’avoir toujours en son sein, le miracle des lumières qui lutte contre l’obscurantisme, le mensonge et l’horreur du crime.

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Malgré les protestations, les déclarations de pays ¨amis¨ condamnant l’état criminel azerbaïdjanais, la situation est toujours sous un extrême danger pour les deux Républiques arméniennes. Aliev et Erdogan ne renonceront jamais à l’idée de rayer de la carte du monde les Républiques arméniennes. Ceux qui imaginent le contraire sont des irresponsables. L’agenda erdoganiste et alieviste est clair, sans ambiguïté aucune. Rien ne laisse supposer le contraire. Et surtout pas, les propos hypocrites de ces deux dirigeants de la nécessité de faire la paix avec la République d’Arménie à leurs conditions, une manière habile de leur faire gagner du temps. La politique de grignotage des terres arméniennes est entamée et ne s’arrêtera qu’avec la disparition du pays arménien. Unir les peuples turcophones dans une géographie qui va de Constantinople à la muraille de Chine sans altérité chrétienne ou arménienne, ou Kurde, c’est le projet panturc du sultan Erdogan et de son vassal Aliev. Leur objectif, effacer de l’histoire, l’histoire du peuple arménien comme Kemal Atatürk en son temps l’a fait avec les Assyriens-Chaldéens, en précipitant dans les poubelles de l’histoire le glorieux Empire Assyrien. Un Empire, qui a existé 3000 ans avant Jésus Christ, bien avant le début des invasions turco mongoles du 12e siècle et plus bien tard des Tatars azéris.

Le temps pour tout ce qui pouvait être dit pour dénoncer la barbarie et la cruauté du ventre fécond de la bête immonde, est révolu, l’innommable a été désigné…

Il est temps pour la nation arménienne de se préparer à la résistance armée. Il lui faut opposer à l’extrême brutalité turque le génie arménien. Nous avons l’obligation de faire changer la peur de camp. Pour une âme arménienne qui ira au paradis, dix âmes criminelles turco azéris tomberont en enfer. Les terres arméniennes devront être un grand cimetière pour les envahisseurs tatars.

Nous devons réinventer notre guerre face à l’ennemi. Réfléchir à de nouvelles formes de combat. Pour les frapper là où ils ne s’y attendent pas. Rendre leurs satellites et leurs drones aveugles. Supprimer les tranchées au profit de galeries. Déployer des leurres et développer des technologies de camouflage. Opérer par petites unités mobiles revenir à une guérilla. Pour cela, une seule solution… La révolution. Une révolution Idéologique et sociétale du peuple arménien, pour devenir un peuple en armes qui ne craint pas l’ennemi. Un peuple qui devra pouvoir rire, boire, faire l’amour, élever ses enfants, profiter de la vie, tout en constituant des brigades d’autodéfense dans ses villages et les quartiers de ses villes, en étant prêt toujours et tout le temps à se battre contre l’ennemi séculaire. Des Arméniens qui ne cèderons pas un centimètre carré de leurs terres ancestrales.

Appliquer l’Art de la Guerre mais en investissant aussi dans les recherches technologiques avancées pour produire l’armement sophistiqué de demain, pour préparer une arme dissuasive, non nucléaire, mais suffisante pour empêcher toute tentative d’envahissement des Républiques arméniennes.

Si nous faisons, le serment de ne jamais commettre de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, nous nous montrerons impitoyables avec nos bourreaux, de ceux qui violent, de ceux qui démembrent en riant les femmes arméniennes. Nous éliminerons les lâches Safarov sans états d’âme. Ces barbares qui décapitent dans le sommeil le soldat arménien…Nous éliminerons impitoyablement les commandos djihadistes et les commandos d’élite fascistes azéris.

Au plan international, nous demandons à nos pays amis, France, Etats-Unis, Europe, Chine, Inde, Russie ? de nous vendre des armes afin de rééquilibrer l’état des forces en présence aujourd’hui… Nous ne faisons pas de mendicité

Réaliser un front commun de lutte entre les pays et les peuples menacés par la Turquie impérialiste est une nécessité impérieuse. L’Arménie, la Grèce, Chypre, les nations, kurdes, assyriennes, Syriennes, Irakiennes, Libanaises. Tous unis face au fascisme turc.

Le peuple arménien au cours de son histoire n’a jamais envahi les territoires du Touran et d’Asie centrale, les pays d’origine des Turcs Seldjoukides et Turcs Ottomans.

Il faut une bonne fois pour toute arrêter définitivement leur appétit de conquête et de domination, leur faire comprendre que le temps de leurs victoires est du passé. Nos alliances à venir avec de grands pays en seront la démonstration. Tout cela doit nous conduire à un seul but, un seul horizon, la Paix des peuples entre eux. Car…

Il est un temps pour aimer, et un temps pour haïr : un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

C’est ce que souhaite avant tout le peuple arménien. Pouvoir vivre en paix sur ses terres et en bonne harmonie avec ses voisins fussent-ils Turcs ou Turcs Azéris.

Il y a un moment pour tout, pour chaque chose sous le ciel.

Demain à Chouchi.

Nasar Karayan.