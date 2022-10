Appel du Saint Siège d’Etchmiadzine au Cheikh-ul-Islam Allahchukur Pachazadeh, Chef spirituel des Musulmans du Caucase

Le 20 octobre, à l’occasion du troisième sommet des chefs religieux de l’Organisation des États turcs à Bakou qui s’est poursuivi dans la ville sous occupation de Chouchi, le Cheikh-ul-Islam Allahchukur Pachazade, Président de la Direction des Musulmans du Caucase, a une nouvelle fois fait des déclarations erronées et trompeuses et assené des jugements sur le conflit du Karabakh, la purification ethnique, la destruction du patrimoine culturel et spirituel turco-islamique, l’usurpation des lieux saints, le prétendu « pacifisme azerbaïdjanais » et le « revanchisme arménien » au sujet desquels les structures étatiques et religieuses de la partie arménienne ont déjà répondu à maintes reprises.

Le chef spirituel de l’Azerbaïdjan n’a pas hésité à adresser des accusations à l’Église arménienne et à travers de fausses affirmations, il a lancé un appel à Saint Etchmiadzine et lui a adressé des directives pour guider notre peuple vers des étapes qui lui apporteraient « non pas de nouvelles catastrophes, mais le salut ».

Il est très étrange qu’après la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le peuple d’Artsakh en 2020 et les atrocités inhumaines commises lors de cette agression le discours provocateur du Cheikh-ul-Islam Allahchukyur Pachazadeh n’ait pas varié d’un iota.

En contradiction avec l’esprit des messages adoptés lors des réunions tripartites des chefs spirituels [Arménie - Russie- Azerbaïdjan], le Président de la Direction des Musulmans du Caucase prétend mettre l’accent sur la coexistence pacifique entre les peuples, mais reste dans le même temps silencieux sur les agressions permanentes de l’Azerbaïdjan, les appels à la guerre et l’arménophobie, les empiètements du territoire souverain de l’Arménie, les provocations quotidiennes aux frontières, les bombardements de pacifiques localités, la détention illégale de prisonniers de guerre arméniens, les tortures, la privation brutale de la vie, les mutilations et les profanations des corps des victimes. Il se tait sur tout ce qui concerne les faits de violation du droit à une vie libre et indépendante de notre peuple d’Artsakh, de la destruction et de l’appropriation du patrimoine historique, culturel et spirituel arménien, qui ont été clairement et minutieusement documentés par la communauté internationales et ses structures.

Les questions évoquées nécessitent des solutions rapides et les problèmes humanitaires obligent plus encore à l’attention et aux efforts de médiation du chef spirituel de l’Azerbaïdjan.

Saint-Etchmiadzine adresse un appel au Cheikh-ul-Islam Allahchuquyur Pachazadeh, Président de la Direction des Musulmans du Caucase, pour que fidèle à sa vocation et à sa mission spirituelle, il prenne des mesures concrètes dans ce sens, pour mettre fin à la douleur et au chagrin des âmes endeuillées.

Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse la vie des peuples de la région de sa paix, de sa miséricorde et les grâces abondantes du ciel.

Saint Etchmiadzine le 21 Octobre 2022

Traduction, Sahak Sukiasyan