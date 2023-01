La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et Massis Club d’Echecs à Lyon en mission technique en Arménie du 7 au 14 octobre 2022.

Une mission technique, du 7 au 14 octobre 2022, s’est rendue en Arménie avec Georges Bellet, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Echecs, Raffi Henri Krikorian en charge des relations extérieures de Massis Club d’Echecs à Lyon ainsi qu’Anna Jambon, Secrétaire de l’association, pour confirmer, auprès des différents interlocuteurs Arméniens, la volonté de formaliser une coopération active entre la France et l’Arménie en matière d’apprentissage, de formation et de valorisation du savoir-faire arménien auprès du public jeune et moins jeune en France.



Comme leurs interlocuteurs Arméniens, ils considèrent que les échecs ont un effet positif sur le développement des enfants : un excellent outil pour améliorer les habiletés de lecture et les compétences mathématiques en particulier, la planification, la prévoyance et la réflexion en général ; quant aux séniors : les échecs améliorent la récupération des accidents vasculaires cérébraux et aident à prévenir la maladie d’Alzheimer.



Les officiels de la Fédération Française des Echecs, non seulement, les soutiennent, mais surtout les accompagnent dans cette démarche afin de pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre en France et en Arménie. La Ville de Lyon, avec ses élus en charge des Sports - Vie associative - Éducation populaire - Grands événements sportifs (mairie du 3e et mairie centrale) et des Relations, Coopération et Solidarité internationales, est très réceptive à l’initiative.

Ils ont souhaité assister aux différents tournois internationaux organisés en cette période en Arménie dont celui de Tsaghkatsor et sa 6e édition du Chess Mood Open International Tournament, celui d’Erevan et son International Chess Tournament Yerevan Open 2022 ou encore le Second Intercontinental Online Chess Championship for Prisoners rassemblant 82 équipes de 45 pays qui s’est tenu pour la 2nde fois à l’Académie d’Echecs d’Arménie.

Une mission avec différents niveaux.



National : dans le cadre de la mise en place par l’éducation nationale du programme « Classes Echecs » relayé par la Fédération Française des Echecs et ses Ligues régionales. A ce titre nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises les responsables de l’Académie des Echecs d’Arménie et de son Laboratoire scientifique, dont Monsieur Smbat Lputian (Président de l’Académie d’Echecs d’Arménie, 1er Vice-Président de la Fédération d’Echecs d’Arménie, Président de la Commission FIDE EDU). La qualité de l’enseignement et des ouvrages mis à disposition des Instituteurs d’école et des élèves de 6 à 9 ans les ont confortés dans leur choix d’excellence qu’ils vont pouvoir présenter à leur retour en France, mais aussi souligner les défis qui les attendent pour la mise place sur tout le territoire national.



Régional : la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Echecs pilote cette expérience avec ses 110 écoles pour cette première année sur 500 pour toute la France.



Local : au cours de différentes réunions préparatoires, la Ville de Lyon a exprimé son souhait de développer sa coopération décentralisée, aussi avec un volet sportif, boxe et jeux d’échecs, à destination d’Erevan (Arménie) et de Sétif (Algérie). Massis Club d’Echecs a donc pu confirmer le souhait municipal lyonnais et le présenter auprès du Président et du Vice-Président de la Fédération d’Echecs d’Erevan, respectivement Monsieur Mkhitar Hairapetyan et Noraïr Kalenteryan, et du responsable des relations internationales de la Ville d’Erevan, Monsieur David Gevorgyan, en évoquant les perspectives de cette mise en application.



Une mission technique pour l’Algérie et Sétif est en cours de préparation pour Massis Club d’Echecs et ses instances fédérales.

Massis Club d’Echecs

Communication / relations extérieures

Lyon, le 14 octobre 2022