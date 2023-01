Le Premier ministre suédois prêt à se rendre en Turquie

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé jeudi qu’il était prêt à se rendre « immédiatement » en Turquie pour obtenir un feu vert d’Ankara à l’adhésion de son pays à l’Otan. « J’ai déjà envoyé un signal au gouvernement turc pour lui dire que nous sommes prêts à nous rendre à Ankara immédiatement. Et je le ferai dès que cela sera possible pour eux aussi », a-t-il déclaré à Bruxelles, avant un sommet de l’UE. La Turquie menace de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Alliance, dans l’attente de concessions des deux pays concernant notamment des demandes d’extradition de militants kurdes, (...)