Le président turc Erdogan est en visite officielle en l’Azerbaïdjan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est parti aujourd’hui pour l’Azerbaïdjan indique l’agence de presse turque Anatolie (Anadolu).

Dans le cadre de cette visite en Azerbaïdjan, Erdogan est accompagné du vice-président du Parlement turc Jelal Aydin, du ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, du ministre de la Défense nationale Hulusi Akar, du ministre de l’Agriculture et des Forêts Vahit Kirisci, du ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karaismailoglu, du vice-ministre Président du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir en Turquie Binali Yildirim, (...)