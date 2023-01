L’Azerbaïdjan assurele transit d’au moins250 000 b/j depétrole brut russe via le BTC depuis mai 2022

La production et l’exportation de pétrole évoluent de manières divergentes depuis six mois en Azerbaïdjan, sans que l’on dispose d’une explication officielle à ce sujet. La première baisse, alors que la seconde augmente. Et la divergence entre les deux phénomènes est allée en grandissant ces derniers mois. Au cours des quatre premiers mois de 2022, l’Azerbaïdjan a produit en moyenne 695 000 b/j de pétrole brut (580 000 b/j) et de condensat (115 000 b/j). A partir de mai 2022, sa production a commencé à diminuer, tombant à une moyenne de 635 000 b/j de juin à août 2022 (environ 525 000 b/j de brut et 110 (...)