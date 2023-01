Record battu pour la 6e édition des « 5 & 10 km de la Mémoire »

Ce mercredi 19 octobre en la mairie centrale de Marseille, avait lieu la traditionnelle conférence de presse pour présenter le nouvel opus de la course organisée et produite par l’association « Courir pour la Mémoire » qui aura lieu ce dimanche 23 octobre à 8h30.

Créé en 2015, cet événement sportif et humaniste est une course inclusive ouverte à toutes et à tous avec deux parcours de 5 et 10 km qui se déroule sur la magnifique Corniche qui surplombe la Grande bleue. Professionnels et amateurs répondent présents en masse pour porter également des messages de paix, de devoirs de mémoires en rendant hommage (...)