Le procès du représentant de RSF de nouveau renvoyé

La justice turque a de nouveau renvoyé mercredi le procès du représentant de Reporters sans frontières (RSF) Erol Onderoglu au 1er février, à la demande de la défense qui a souligné les liens entre un juré et le parti AKP au pouvoir. M. Onderoglu est poursuivi devant un tribunal d’Istanbul avec deux autres personnes pour « propagande terroriste » et risque plus de 14 ans de prison, pour avoir apporté son soutien à un quotidien d’opposition pro-kurde, Ozgur Gundem. Le journal a été fermé par les autorités en 2016, lors de la vague de répression qui a suivi la tentative de coup d’Etat contre le président (...)