L’Arménie envisagerait d’autres contrats d’armement avec l’Inde

Le ministre de la Défense Suren Papikian aurait exprimé son intérêt pour l’achat de davantage d’armes de fabrication indienne pour les forces armées arméniennes lors d’une visite en Inde.

Il a rencontré son homologue indien Rajnath Singh et a visité une exposition annuelle d’armes dans la ville indienne de Gandhinagar mardi.

Le ministère arménien de la défense a déclaré que M. Papikian avait discuté avec M. Singh des moyens d’étendre les liens militaires arméno-indiens et de « plusieurs questions de coopération militaro-technique bilatérale », un euphémisme officiel pour les fournitures d’armes. Le ministère a indiqué qu’aucun accord à cet effet n’avait été conclu lors de la réunion.

Dans une déclaration séparée, le ministère a indiqué que M. Papikian s’est entretenu avec les directeurs généraux de plusieurs entreprises de défense lors de sa visite de la DefExpo 2022 à Gandhinagar et s’est familiarisé avec le matériel militaire qui y était exposé. Il n’a pas donné de détails.

Le service d’information en ligne indien ThePrint.in a rapporté plus tard dans la journée de mardi que « l’Arménie envisage de conclure davantage d’accords de défense avec l’Inde ». Citant des sources anonymes, il a déclaré qu’Erevan était particulièrement intéressé par l’acquisition de systèmes de défense aérienne Akash et de drones de combat également fabriqués par des entreprises indiennes.

L’Arménie et l’Inde auraient signé le mois dernier des contrats portant sur la fourniture à l’armée arménienne de systèmes de roquettes à lancement multiple, de roquettes antichars et de munitions d’une valeur de 245 millions de dollars.

Un journal indien a déclaré le 29 septembre qu’ils seraient livrés à l’Arménie « dans les mois à venir ». Le gouvernement arménien n’a pas démenti cette information qui intervient dans le cadre des efforts déployés par Erevan et New Delhi pour approfondir leurs relations bilatérales.

L’Inde s’est effectivement rangée du côté de l’Arménie dans son conflit frontalier avec l’Azerbaïdjan, qui s’intensifie. Le conflit a dégénéré les 13 et 14 septembre en combats à grande échelle à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, faisant plus de 200 morts parmi les soldats arméniens.

Les responsables d’Erevan se sont ensuite plaints du manque d’armes modernes de l’armée arménienne, répondant ainsi aux affirmations de l’opposition selon lesquelles l’administration du Premier ministre Nikol Pachinian n’a pas fait grand-chose pour reconstruire les forces armées arméniennes depuis la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh.

Dans une référence apparente à la Russie, M. Pachinian a affirmé le 29 septembre que « nos alliés » n’ont pas livré d’armes à l’Arménie malgré les contrats signés avec eux au cours des deux dernières années.

La Russie est depuis longtemps le principal fournisseur d’armes et d’autres équipements militaires de l’Arménie.

