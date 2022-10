L’haltérophile Gor Sahakyan (Arménie) champion d’Europe d’haltérophilie des U20 à Durres (Albanie)

L’haltérophile Gor Sahakyan sous les couleurs de l’Arménie a remporté une médaille d’or au championnat d’Europe d’haltérophilie des moins de 20 ans à Durres, en Albanie.

Gor Sahakyan a remporté le titre européen dans la catégorie U20 des 67 kg avec le résultat de 301 kg au total (134+167). L’haltérophile Arménien a remporté de petites médailles d’argent en arraché et épaulé-jeté.

Les représentants de la Turquie, Yusuf Genc (298 kg) et Kan Kahriman (293 kg) ont pris les deuxième et troisième places dans cette catégorie de poids. Il convient de noter qu’il s’agissait de la deuxième médaille de l’équipe nationale d’Arménie. Plus tôt, Rafik Minasyan (61 kg) a remporté une médaille de bronze dans la compétition U20.

Krikor Amirzayan