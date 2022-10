Les versions azéries des noms de lieux arméniens ont été supprimées de Google Maps

Les fausses versions azéries des noms des communes de la région de Syunik (Arménie) ont été supprimées des applications « Google Maps » et « Google Earth ». Il y a quelques semaines, la Fondation « Tatoyan » a annoncé qu’un des habitants de la ville de Sisian avait alerté qu’un certain nombre d’écoles, de parcs, de places et divers lieux de la région de Syunik étaient marqués sur les cartes de ces applications de Google de faux noms ou de noms inexistants. L’ancien défenseur des droits de l’homme Arman Tatoyan a déclaré à « Radiolur » qu’en étudiant les faits, ils ont découvert que le problème n’est pas seulement à Sisian.



"Nous avons découvert qu’il y avait des problèmes à Meghri, Kapan, même dans différentes communes de la région de Tavush. Nous avons immédiatement pris contact avec l’Armenian Committee of America et essayé de nous séparer et d’évoquer les motifs sur lesquels nous pouvons négocier avec la société Google.



Avec des collègues américano-arméniens, les employés de la Fondation « Tatoyan » ont d’abord tenté de prouver à Google que ces actions de Bakou sont également des manifestations de la politique hostile de l’Azerbaïdjan et de sa haine de l’Arménie. Arman Tatoyan dit que les rapports des défenseurs des droits de l’homme d’Arménie, qui ont compilé les crimes azéris à différentes époques, ont été principalement utilisés dans nos négociations.



"Nous avons également montré que le président de l’Azerbaïdjan essaie de montrer avec des mensonges absolus que le territoire actuel de la République d’Arménie est prétendument une terre azérie. En conséquence, nous avons pu d’abord supprimer 1 à 2 toponymes, puis les noms azéris ont été complètement supprimés » explique Arman Tatoyan.



Et en général, par quel mécanisme tel ou tel nom de lieu apparaît, disparaît ou est modifié dans Google maps ? Alexey Chalabyan, expert technique du projet CyHub, a expliqué à « Radiolur » que Google est une énorme entreprise, donc plusieurs centaines de personnes peuvent s’occuper des cartes et de leur éditeur. Et les modifications sont apportées principalement sur la base des demandes des utilisateurs.

« Google a un certain mécanisme, ce sont des personnes qui envoient souvent des corrections, ou ajoutent de nouveaux noms de lieux, des photos, etc. De plus, il existe également un groupe de modérateurs qui surveillent et acceptent ces modifications. Les modérateurs eux-mêmes ne comprennent probablement pas ce qui se passe réellement, ils ne comprennent pas qu’il ne peut y avoir de tels noms de lieux sur le territoire de l’Arménie. Probablement, les modérateurs, après avoir vu plusieurs de ces propositions, pensent qu’il s’agit vraiment de corrections objectives » explique Alexey Chalabyan.

A. Chalabyan dit que c’est principalement le problème de Google. il s’avère que l’Azerbaïdjan utilise la plate-forme pour ses raisons politiques. Il y a 10 ans, Google travaillait de manière plus transparente, les changements et les modifications étaient plus faciles, mais après plusieurs scandales internationaux, l’entreprise a revu sa façon de travailler. Selon l’expert, il est plus difficile de trouver les contrefaçons azéries dans l’immense carte Google que de négocier avec l’entreprise et d’apporter des corrections.

"Si nous avons une liste de noms de lieux erronés, nous pouvons l’envoyer à Google. En quelques ou après plusieurs semaines, il sera corrigé. Mais le vrai problème est de savoir comment résoudre radicalement le problème. Les Azéris peuvent changer même la plus petite chose, par exemple le nom d’un lave-auto, et nous devons constamment chercher, zoomer, rechercher et trouver ces contrefaçons » explique l’expert.

La Fondation « Tatoyan » poursuit sa veille afin de détecter à l’avance ces fraudes et de lutter contre elles. L’ancien défenseur des droits de l’homme affirme que certains travaux sont également menés dans le sens de fixer les noms de lieux de l’Artsakh en arménien dans Google Maps, mais dans ce cas, le processus est plus compliqué.

"Nous avons également un sérieux problème avec l’Artsakh, ils suppriment même les frontières du Haut-Karabakh de la carte et remplacent les noms de lieux de l’Artsakh par des noms azéris. Naturellement, nous travaillons également dans ce sens, nous avons discuté de la question avec le Défenseurs des droits humains de l’Artsakh. Ici aussi, il devrait être clairement présenté à Google que les Arméniens vivent dans cette région, c’est un territoire arménien, et en rendant hommage aux provocations azéries, ils aident l’Azerbaïdjan à effacer les traces d’arménité de ces régions » déclare Arman Tatoyan.

Arman Tatoyan dit que dans un certain sens, c’est un autre crime de guerre de l’Azerbaïdjan. Ainsi, les autorités azéries essaient d’abord de maintenir d’intimider ou menacer les personnes vivant dans les zones frontalières en les maintenant dans un état d’alerte supplémentaire, et aussi d’utiliser les outils de Google pour légitimer leurs crimes de guerre. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan