Plus d’un millier d’Arméniens portés disparus dans deux guerres du Haut-Karabakh

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan espère que Bakou coopérera pour clarifier le sort des compatriotes arméniens portés disparus pendant les deux guerres en Artsakh (Haut-Karabakh) et après l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en septembre de cette année.

Il y a 777 Arméniens disparus de la 1re guerre du Haut-Karabakh (1991-1994), 217 de la 2e guerre du Haut-Karabakh (guerre de 44 jours à l’automne 2020), et 29 Arméniens disparus de l’agression du 13 septembre de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie . Nous espérons que l’Azerbaïdjan coopérera pour clarifier le destin de nos compatriotes », a déclaré Pashinyan dans un tweet.

Le conflit du Haut-Karabakh a éclaté en affrontements armés après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990 alors que l’enclave d’Azerbaïdjan à majorité arménienne cherchait à se séparer de l’Azerbaïdjan et a déclaré son indépendance soutenue par un référendum réussi.

Le 12 mai 1994, l’accord de cessez-le-feu de Bichkek met fin aux opérations militaires. Une trêve a été négociée par la Russie en 1994, bien qu’aucun accord de paix permanent n’ait été signé.

Le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises, soutenues par la Turquie et des mercenaires et terroristes étrangers, ont attaqué le Haut-Karabakh sur toute la ligne de front en utilisant des roquettes et des armes d’artillerie, des véhicules blindés lourds, des avions militaires et des types d’armes interdites telles que les bombes à fragmentation et armes au phosphore.

Après 44 jours de guerre, le 9 novembre, les dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie ont signé une déclaration sur la cessation de toutes les hostilités. Selon le document, la ville de Shushi, les districts d’Agdam, Kelbajar et Lachin ont été remis à l’Azerbaïdjan, à l’exception d’un couloir de 5 kilomètres reliant le Karabakh à l’Arménie.

Un contingent russe de maintien de la paix a été déployé le long de la ligne de contact au Karabakh et le long du corridor de Lachin.

Le 13 septembre 2022, l’Azerbaïdjan a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Arménie. À l’aide d’artillerie lourde, de lance-roquettes multiples et de drones de combat, les forces armées azerbaïdjanaises ont bombardé 36 zones résidentielles et communautés, dont les villes de Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan, Geghamasar au plus profond du territoire souverain de l’Arménie.

L’attaque azerbaïdjanaise visait délibérément la population civile et les infrastructures civiles vitales. Selon des informations officielles, 207 citoyens arméniens, militaires et civils, ont été tués et portés disparus, 293 militaires ont été blessés.