L’Arménie envisage d’acheter des missiles sol-air, des drones et des munitions de vagabondage à l’Inde

L’Arménie envisage d’autres accords de défense avec l’Inde, y compris l’achat possible de drones et de munitions de vagabondage (alias drones suicides), en plus d’un système de missiles sol-air (SAM) à moyenne portée comme l’Akash, a rapporté le journal The Print citant des sources.

L’approfondissement de la coopération en matière de défense était au centre de la réunion bilatérale entre le ministre arménien de la Défense Suren Papikyan et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh en marge de DefExpo 2022 à Gandhinagar mardi, a ajouté le journal.

La réunion intervient des semaines après l’ achat annoncé par l’Arménie des lanceurs multicanons Pinaka indiens, des roquettes antichars et d’autres gammes de munitions. Selon The Print, les roquettes antichars sont des missiles guidés antichars Konkurs et d’autres munitions comprennent une grande variété de munitions, y compris des mortiers de 80 mm.

« Des sources au sein du gouvernement sont restées muettes sur ce qui s’est passé lors de la réunion bilatérale avec le ministre arménien, mais ont soutenu que « la coopération en matière de défense était au centre des préoccupations ». Le Centre a hésité à parler de coopération en matière de défense avec l’Arménie en raison des tensions persistantes avec l’Azerbaïdjan, un pays soutenu par la Turquie et le Pakistan. Cependant, des sources ont déclaré que l’Arménie envisageait l’achat éventuel des systèmes de défense aérienne indigènes d’Akash. Il envisage également de s’armer de munitions vagabondes développées en Inde par des sociétés privées telles que Tata Advanced Systems Limited (TASL) et Solar Industries. Comme l’a rapporté ThePrint plus tôt, l’Azerbaïdjan est considéré par beaucoup comme faisant partie d’un axe émergent avec la Turquie et le Pakistan. Il a utilisé des drones turcs pour mener la guerre contre l’Arménie et est également en pourparlers avec le Pakistan pour acheter l’avion de combat JF-17 », a rapporté The Print.