L’Arménien-Américain Paul Krekorian élu à l’unanimité président du conseil municipal de Los Angeles

Dans une décision unanime, le conseil municipal de Los Angeles a voté pour que Paul Krekorian prenne ses fonctions de président mardi après la démission de Nury Martinez, qui a été entendu faire des commentaires racistes dans un enregistrement audio divulgué qui a attiré l’attention de la nation sur le gouvernement de la ville.

Kerkorian est devenu le premier arméno-américain à occuper ce poste.

Krekorian, qui représente le district 2 du conseil, une zone s’étendant du lac Toluca au bord du parc de montagne Verdugo à Sun Valley, a été élu en 2009 et a été pendant des années président du comité du budget et des finances de la ville. Auparavant, Krekorian était membre de l’Assemblée de l’État de Californie.

Alors que Krekorian a remercié ses collègues membres du conseil municipal pour leur confiance en lui, il a noté les conditions graves dans lesquelles ce vote s’est produit.

« La ville ne fait pas la fête maintenant, la ville est en deuil. Et nous travaillons massivement ensemble pour essayer de surmonter ce que nous avons vécu la semaine dernière », a déclaré Krekorian lors de la réunion.

Son prédécesseur, Martinez, a démissionné de son siège au conseil du district 6 la semaine dernière, deux jours après avoir quitté son poste de présidente après la révélation de l’enregistrement, provoquant l’indignation dans toute la ville.

Krekorian a déclaré qu’il prévoyait de réduire les pouvoirs du président du conseil à la lumière des événements récents et de « l’ère de la prise de décision unilatérale et de la consolidation du pouvoir - qui se termine aujourd’hui ».

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré mardi dans un communiqué que Krekorian avait tout son soutien.

« Paul est un leader engagé et consciencieux qui peut apporter une approche intelligente, collaborative et efficace à un moment douloureux où les Angelenos méritent un leadership constant au conseil municipal », a déclaré Garcetti. « Je suis convaincu qu’il rassemblera une équipe de direction de constructeurs de ponts, et je travaillerai en étroite collaboration avec le Conseil pour aider à panser les blessures causées par les propos haineux de quelques-uns. »