Le chanteur Hayko (Hayk Hakobyan) a reçu à titre posthume la médaille commémorative du président de l’Assemblée nationale d’Arménie

L’artiste honoré de la République d’Arménie, le chanteur Hayk Hakobyan plus connu sous le nom de Hayko a reçu à titre posthume une médaille commémorative du président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie.

Le décret précise : « Guidé par l’article 5, partie 2, clause 22 du » Règlement de l’Assemblée nationale « de la loi constitutionnelle et le Conseil de l’Assemblée nationale du 27 décembre 2017 » portant approbation de la procédure et de la description des récompenses pour les prix du l’Assemblée Nationale de la République d’Arménie et le Président de l’Assemblée Nationale de la République d’Arménie " Avec la 3e annexe de la décision NDAKHO-045-L, j’ordonne :

Décerner à titre posthume au chanteur et compositeur Hayk Hakobyan (Hayko) la médaille commémorative du président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie pour sa grande contribution au développement de la culture et de l’écriture de chansons arméniennes. En 2007, il a représenté l’Arménie au concours international de la chanson « Eurovision » et prit la 8e place. Il avait été honoré de très nombreux prix.

Hayk Hakobyan est décédé le 29 septembre 2021 à l’âge de 48 ans des suites du Covid.

Krikor Amirzayan