Vu à Paris

Mouloudji chantait : « Il suffit de peu de choses sur la terre pour être heureux »

.

Ce matin en marchant dans les rues de la capitale, il m’a suffit de lever les yeux vers ce balcon qui portait fièrement le drapeau arménien, pour être heureuse !

Des Français d’origine arménienne, des amis d’Arméniens ou tout simplement des personnes attachées à la paix, la liberté et la justice.

Après avoir mis, à juste titre, à leur fenêtre un drapeau Ukrainien, ils posent aujourd’hui un drapeau aux couleurs de l’Arménie. Après s’être engagés pour l’Ukraine, ils se mobilisent pour l’Arménie !

Oui, il m’en faut peu en ce moment pour être heureuse, un drapeau à une fenêtre ou un badge aux couleurs de l’Arménie porté par un élu ou un journaliste...il m’en faut peu !

.

Un drapeau n’est pas qu’un simple morceau de tissu. Celui-ci porte les couleurs et les valeurs de l’Arménie, celles de la démocratie, de la vie, de la liberté, de la paix et du respect des Droits de l’Homme.

Comme c’est beau de voir ce drapeau flotter joyeusement dans le ciel bleu azur de Paris, gonflé par le vent et caressant la balustrade en fer comme pour consoler.

.

En marchant, je me rappelle de ce drapeau qui trônait chez mes grands-parents aux côtés du drapeau français. Ah la France !

Quand je demandais à mon grand-père pourquoi avoir choisi la France plutôt que l’Amérique ou l’Argentine comme terre d’accueil en 1920, il me répondait invariablement : « parce que la France, c’est la patrie des Droits de l’Homme, parce que la France c’est Victor Hugo, parce que la France, c’est Jean Jaurès ! »

.

Comme ils sont nombreux ces Arméniens qui ont combattu sous les couleurs du drapeau Français et qui ont donné leur vie à la France, de la Première à la seconde Guerre Mondiale.

Oui, les Arméniens aiment la France et nos deux histoires s’entrelacent, des Croisés jusqu’à nos jours.

Un pays « ami » comme ils disent !

.

C’est Henri Verneuil, de son vrai nom Achod Malakian qui disait : « Arménien je suis, mais plus Français que moi, tu meurs ! »

.

En marchant, je pense aussi à Victor Hugo qui a tant défendu les peuples opprimés, soutenant les victimes de la barbarie et attaquant les régimes autoritaires.

A sa mort, à la demande d’une association d’étudiants Arméniens qui souhaitaient se rendre à ses funérailles et fascinés par cet homme engagé et courageux, un drapeau de fortune avait été conçu pour représenter les Arméniens. À l’époque il était rouge, vert et blanc !

.

Ce peuple « ami », ce peuple pacifique, ce peuple qui n’aspire qu’à vivre en paix sur ses terres a aujourd’hui besoin de vous tous.

.

Nous ne voulons plus mourir dans le silence et « tomber pudiquement sans bruit, sans trop savoir pourquoi, ignorés et oubliés »

.

Protégez ce « peuple ami » !

.

Ne laissez pas les dictatures Azerbaidjanaises et Turques réaliser leur objectif : terminer le génocide de 1915 !

#SaveArmenia

C.Z.