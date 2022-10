Téhéran s’active

Au cours des dernières semaines, l’Iran a été confronté à une vague de troubles sans précédent qui a éclaté à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune fille décédée en garde à vue. Ces troubles sont survenus à un moment où la région du Caucase du Sud est devenue le théâtre d’escarmouches sporadiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Dimanche, le ministère azerbaïdjanais de la défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises le long de la frontière avec l’Arménie avaient essuyé des tirs et pris des « mesures de représailles adéquates ».

L’Arménie a nié avoir tiré sur les forces azerbaïdjanaises. « Les unités des forces armées arméniennes n’ont pas ouvert le feu en direction des positions azerbaïdjanaises, et la diffusion quotidienne de ces fausses informations par le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan n’est rien d’autre qu’une tentative de créer artificiellement des tensions à la frontière », a déclaré un porte-parole du ministère arménien de la Défense dans un communiqué.

La réapparition de tensions frontalières entre Bakou et Erevan est depuis longtemps une source d’inquiétude pour l’Iran, compte tenu des projets manifestes de l’Azerbaïdjan de créer le corridor dit de Zangezur qui, s’il se concrétise, couperait la frontière terrestre de l’Iran avec l’Arménie.

Les préoccupations iraniennes concernant les frontières internationales dans la région du Caucase du Sud se sont exacerbées depuis la guerre du Nagorno-Karabakh de 2020. Depuis lors, l’Iran a averti qu’il n’accepterait aucune modification des frontières dans la région.

Les récents troubles en Iran ont encore exacerbé ces inquiétudes, l’Iran étant occupé à mettre de l’ordre dans sa propre maison. Mais un haut responsable iranien a apaisé les inquiétudes concernant la situation dans la région du Caucase du Sud.

Le Tehran Time a publié le 16 octobre cette analyse de la politique iranienne dans le Sud Caucase.

Mohammad Jamshidi, chef de cabinet adjoint du président iranien pour les affaires politiques, a déclaré que les troubles n’empêchaient pas l’Iran de suivre l’évolution de la situation dans la région.

Le président iranien, l’ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, a rencontré son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev en marge du sommet de la CICA à Astana, jeudi.

« Lors de cette rencontre, l’ayatollah Raisi a rejeté toute modification des frontières historiques, de la géopolitique de la région et de la route de transit Iran-Arménie. Il a déclaré que cela suscitera une réponse décisive de l’Iran. L’Ayatollah Raisi a également rejeté la présence militaire européenne dans la région, sous quelque prétexte que ce soit. Il a déclaré que les questions internes ne nous détourneront pas des intérêts stratégiques de la nation iranienne », a déclaré Jamshidi sur Twitter.

Lors de la réunion, l’ayatollah Raisi a déclaré que la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan et de l’Arménie devaient être respectées, selon un compte rendu de la réunion publié par la présidence iranienne.

« Du point de vue de la République islamique d’Iran, toute modification des frontières historiques et géopolitiques de la région et tout changement du statut de transit de l’Iran et de l’Arménie sont rejetés », a déclaré le président Raisi.

Rappelant que la République islamique d’Iran a été le premier pays à saluer la libération du Haut-Karabakh, il a ajouté : « L’Iran est prêt à utiliser ses grandes capacités pour résoudre les discordes entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. »

Le président azerbaïdjanais a, à son tour, présenté un rapport détaillé sur les développements régionaux et le dernier état des négociations multilatérales entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie à Prague. Il a également souligné l’adhésion aux frontières internationales de la République islamique d’Iran et leur respect.

Samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, lors d’un appel téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan Jeyhun Bayramov, a échangé des vues sur les questions les plus importantes dans les domaines bilatéral, régional et international.

Amir Abdollahian a évoqué la profondeur des relations Iran-Azerbaïdjan et a qualifié d’importante la récente rencontre entre les présidents des deux pays en marge du sommet de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) dans la capitale kazakhe, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

Se référant aux récents développements dans la région du Caucase, le ministre iranien des Affaires étrangères a mis l’accent sur le soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale des pays dont la République d’Azerbaïdjan et l’Arménie, soulignant que cette approche est la politique permanente de la République islamique d’Iran.

Amir Abdollahian a déclaré que la présence de forces étrangères dans le Caucase est une préoccupation commune des pays de la région et a souligné l’opposition de la République islamique d’Iran au déploiement de toute force étrangère dans la région.