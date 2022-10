Les ressortissants étrangers qui investissent 150 000 USD dans l’économie peuvent obtenir la citoyenneté arménienne

Les ressortissants étrangers qui contribuent de manière significative à l’économie, à la science, à l’éducation, à la culture, à la santé et au sport en Arménie peuvent obtenir la citoyenneté arménienne.

Le projet de décision correspondant a été mis en circulation par le gouvernement.

Selon le projet, les citoyens étrangers, qui fourniront au moins 150 000 dollars US à une fondation créée pour opérer dans le secteur de l’éducation ou de la science afin de reconstituer son capital inviolable, investiront 150 000 dollars US dans le capital social d’une organisation commerciale (acquisition d’une part) pour une période d’au moins 10 ans, acquerra des obligations d’État d’un montant d’au moins 150 000 USD pour une période d’au moins 7 ans, achètera des biens immobiliers d’un montant d’au moins 150 000 USD pour une période minimale de 10 ans, dont le coût cadastral est proche du coût du marché immobilier, peut obtenir la citoyenneté arménienne.

Le projet stipule également que les citoyens étrangers qui investiront au moins 150 000 USD dans un fonds d’investissement (approuvé par le gouvernement) pendant une période d’au moins 10 ans, qui fonderont une société de haute technologie et (ou) d’informatique en Arménie avec une capitalisation égale à 1 million USD ou plus, à condition que le centre des intérêts vitaux du fondateur soit en Arménie, peuvent également obtenir la citoyenneté arménienne.

Les ressortissants étrangers qui établiront en Arménie une succursale d’une société étrangère de technologies de l’information d’une capitalisation égale ou supérieure à 100 millions de dollars, qui a 500 employés ou plus en Arménie, qui établiront une fondation à risque d’un montant de 80 millions de dollars ou plus, qui feront un investissement financier d’une valeur de 100 000 USD ou plus dans une société de haute technologie ou une fondation à risque, peuvent également obtenir la citoyenneté arménienne.

Les citoyens étrangers qui auront 20 ans ou plus d’expérience dans des entreprises de haute technologie et (ou) d’informatique cotées à la bourse de New York, de Francfort ou de Londres, qui auront une coopération active à long terme (pas moins de 5 ans) dans des structures internationales dans le domaine postal, et qui feront des investissements financiers, matériels et techniques dans ce domaine pour un montant d’au moins 250 000 USD, peuvent obtenir la nationalité arménienne.

Avoir une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans des activités scientifiques ou scientifico-techniques, ou être titulaire d’un diplôme scientifique, d’un brevet d’invention, de prix d’État ou de titres honorifiques dans le domaine scientifique, ainsi qu’être auteur ou coauteur d’au moins cinq articles universitaires publiés dans les principales bases de données internationales d’information scientifique au cours des dix dernières années, avoir contribué de manière significative à la diffusion et au développement de la culture arménienne, avoir coopéré activement et à long terme avec des personnalités ou des organisations culturelles et artistiques arméniennes, avoir participé de manière significative à la préservation de la culture arménienne, avoir mené des activités publiques et caritatives, la réputation internationale du candidat, qui peut être utilisée au profit du renforcement et de la popularisation de la position internationale de la culture arménienne, ainsi que sa participation active au développement des études arméniennes, la philanthropie, les activités à long terme visant à préserver l’identité arménienne, la réalisation d’investissements importants, l’obtention de prix dans les principaux concours internationaux, les festivals, la mise en œuvre de projets d’experts et l’enregistrement de résultats significatifs, la contribution à la préservation de l’identité arménienne ou l’action au profit de la République d’Arménie, peuvent également servir de base pour obtenir la citoyenneté arménienne.

En ce qui concerne le domaine de la santé, le fait d’avoir un titre académique de professeur associé ou de professeur, ou des activités caritatives actives dans le secteur de la santé, ainsi que le fait d’avoir reçu des ordres de l’État ou une médaille pour d’autres services importants, le fait d’avoir fourni des soins et des services médicaux dans les établissements médicaux d’Arménie et d’Artsakh par des médecins étrangers pendant la loi martiale, peuvent également servir de base pour l’obtention de la citoyenneté arménienne.