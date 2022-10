Un constucteur automobile iranien se lance en Arménie

Selon un haut responsable du ministère iranien de l’Industrie (MIMT), un constructeur automobile iranien et un investisseur privé arménien vont s’associer pour lancer une usine de production de voitures dans le pays caucasien, informe Press TV.

Alireza Peymanpak, qui dirige l’Organisation iranienne de promotion du commerce, a déclaré samedi 15 octobre que le MIMT et le ministère arménien de l’économie ont poursuivi le projet commun de fabrication d’un modèle de voiture iranien en Arménie.

« Un accord initial a été conclu pour la mise en place d’une ligne de production d’une voiture iranienne en Arménie et une étude de faisabilité est en cours sur la base de cet accord », a déclaré Peymanpak dans un rapport du MIMT.

Il a déclaré que l’Arménie ne facturerait pas de droits d’importation sur le modèle de voiture iranien prévu pour la production locale dans le pays en raison d’un accord commercial entre l’Iran et le bloc de pays régionaux de l’EAEU qui inclut l’Arménie.

« Nous espérons pouvoir profiter au maximum de cette opportunité et faire de l’Arménie une plaque tournante pour la fabrication et l’exportation de biens et de produits iraniens », a déclaré le responsable.

Le vice-ministre iranien de l’industrie n’a pas voulu donner de détails sur le nom du modèle de voiture iranien envisagé pour une fabrication conjointe en Arménie.

Cette décision intervient alors que le plus grand constructeur automobile iranien, IKCO, a déjà lancé des exportations de voitures finies vers l’Arménie avec une expédition pilote de 200 berlines fournies au pays le mois dernier.

IKCO avait déclaré en septembre qu’il fournirait ses modèles Tara et Dena à des clients en Arménie. La société a déclaré qu’elle avait ouvert une concession et d’autres installations à Erevan pour faire connaître d’autres produits et augmenter ses exportations.

Avec Armenian Radio