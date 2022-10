430 soldats azéris auraient été tués lors de l’attaque du 13-14 septembre

Quelque 430 soldats azerbaïdjanais ont été tués dans des affrontements avec les troupes arméniennes provoqués par l’Azerbaïdjan le 13 septembre, lorsque ce dernier a attaqué plusieurs villes et villages à l’intérieur du territoire arménien, a déclaré vendredi 14 octobre à la presse le président de l’Assemblée nationale arménienne, Alen Simonyan.

« Le programme maximum de l’Azerbaïdjan était de saisir autant d’avantages territoriaux que possible. Le programme minimum était de tester les capacités de combat de l’armée arménienne. Le fait que l’Azerbaïdjan ait fait état de 70 morts le premier jour indique que les pertes ont été beaucoup plus importantes », a déclaré M. Simonyan.

Le 13 septembre, l’Azerbaïdjan a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Arménie. À l’aide d’artillerie lourde, de lance-roquettes multiples et de drones de combat, les forces armées azerbaïdjanaises ont bombardé 36 zones résidentielles et communautés, dont les villes de Goris, Jermuk, Vardenis, Kapan et Geghamasar, situées au cœur du territoire souverain de l’Arménie.

L’attaque azerbaïdjanaise a délibérément visé la population civile et les infrastructures civiles vitales. Selon les informations officielles, 207 citoyens arméniens, militaires et civils, ont été tués ou portés disparus, 293 militaires ont été blessés, 3 civils et 20 militaires ont été faits prisonniers.