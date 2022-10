Une délégation parlementaire suisse à Etchmiadzine

Le 15 octobre, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu une délégation du groupe d’amitié parlementaire Suisse-Arménie dirigée par Stefan Müller Altermatt. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération helvétique en Arménie, M. Lukas Rosenkranz, le député fédéral Michel Matter et le secrétaire général du groupe parlementaire Arménie-Suisse, Sarkis Chahinian, participaient également à cette rencontre.

Dans son allocution d’accueil, le Catholicos de tous les Arméniens a noté avec satisfaction que les relations d’amitiés arméno-suisses ont une longue histoire et exprimé sa gratitude aux autorités suisses pour avoir accordé l’asile aux survivants du Génocide des Arméniens mais aussi de l’avoir condamné officiellement.

Lors de la rencontre, Sa Sainteté a également salué la contribution de la communauté arménienne de Suisse à l’établissement et à l’approfondissement des relations d’amitié entre les deux peuples.

Évoquant les agressions incessantes et meurtrières de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, Sa Sainteté a exprimé l’espoir que la Suisse joindra ses efforts à ceux de la communauté internationale pour empêcher la poursuite de l’agression par cet Etat et pour prendre les mesures qui s’imposent pour le retour des Arméniens captifs.

À son tour, Stefan Müller Altermatt a informé Sa Sainteté des efforts faits au Parlement de la Confédération helvétique pour condamner les empiètements du territoire souverain de l’Arménie et sur le sort réservé au patrimoine spirituel et culturel arménien de l’Artsakh.

D’après le Centre d’information du Saint Siège d’Etchmiadzine

Sahak Sukiasyan