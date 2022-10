Du 13 au 22 octobre se déroule le 3e recensement depuis l’indépendance de l’Arménie, Naïra Nahapetyan recense son village de Noramarg près de Masis (région d’Ararat)

Du 13 au 22 octobre se déroule le 3e recensement en Arménie depuis l’indépendance. Le dernier étant réalisé en 2011. Des milliers de recenseurs officiellement accrédités, formés et munis de tablettes parcourent villes et villages d’Arménie, frappent aux portes et recueillent des informations sur la population, leur nombre, sexe, âge, éducation, professions et plusieurs dizaines d’autres données sociales, économiques ou culturelles. Données qui seront ensuite envoyées vers des centres qui les analysent et les regroupent.



Naïra Nahapetyan, la dynamique responsable et fondatrice de l’organisation non gouvernementale (NGO) sociale et culturelle Safe Corner (Abahov Angyun en arménien Ապահով Անկյուն) est l’un de ces agents recenseurs. Elle parcourt sans relâche plusieurs kilomètres chaque jour pour interroger chaque foyer, chaque habitant du village de Noramarg situé près de la frontière arméno-turque, non loin de Masis dans la région d’Ararat. Avec une énergie très enthousiaste, Naïra Nahapetyan qui voue sa vie au développement des village et de la protection des populations villageoises, a pris cette mission de recensement avec une grande volonté.



Naïra Nahapetyan, personnage incontournable de la région de Masis, intellectuelle et organisatrice hors pair, mère de soldat qui fit la guerre de 44 jours en Artsakh en se distinguant sur le champ de guerre, est connue pour son engagement et son patriotisme sans faille. « Cette terre d’Arménie est la nôtre, on doit la développer et améliorer la vie et le quotidien des citoyens, et notamment pour ceux des villages qui sont touchés très souvent par une grande précarité.

Par la connaissance, l’information, nous devons leur apporter les outils pour que cette population des villages puisse progresser, se développer, vivre décemment et rester sur ces terres » dit cette femme d’une quarantaine d’année, connue tant à Noramarg que dans les autres villages de la région…jusqu’à Masis où elle est née dans une grande famille. Munie de son sac officiel, sa tablette, elle frappe la porte de chaque maison, parcours à travers routes et champs pour parvenir à relier tous les habitants. Un travail méticuleux et d’une grande précision. « Les données doivent êtres justes et précises car le recensement est très important pour l’Arménie qui utilisera ces bases pour nombre d’analyses et actions » dit-elle.

Très appréciée par les villageois de Noramarg, Naïra Nahapetyan est pour nombre de ces familles, le lien précieux avec les officiels qui effectuent cette tâche nationale de recensement. Ce travail que Naïra Nahapetyan a pris a cœur est à l’image de son engagement pour l’avenir de l’Arménie et de ses villages frontaliers qu’elle désire développer. En apportant sa parole, son sourire, son cœur. Naïra porte sur elle une veste aux motifs arméniens qu’elle a confectionnée, à l’image de son infinie amour pour l’Arménie.

Krikor Amirzayan