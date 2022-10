Le 13 octobre, débuta à Erévan et à Garni à une trentaine de kilomètres de la capitale arménienne, le Festival de montgolfières « Découvrez l’Arménie vue du ciel ». Un Festival avec des ballons montgolfières qui décorent le ciel d’Erévan ou de Garni avec des vols libres et sportifs.

La phase de démonstration comprend des vols libres de ballons dans l’espace aérien de Garni et d’Erevan.

Lors de l’épreuve sportive, l’équipage de chaque ballon doit accomplir la tâche requise, et au regard de ces performances, les gagnants seront déclarés par un jury.

20 ballons s’élevant dans le ciel en même temps ont offert des moments agréables aux habitants de la capitale arménienne dont le ciel retrouvait des couleurs.

Krikor Amirzayan