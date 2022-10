Ali Akbar Velayati, « Nous ne tolérerons aucun chaos près de nos frontières »

Ministre des affaires étrangères d’Iran entre 1981 et 1997, Ali Akbar Veleyati, actuellement Conseiller du Guide suprême de l’Iran a déclaré que « Téhéran ne tolérera aucun chaos près des frontières de l’Iran qui pourrait survenir en raison de la présence d’autres pays »

Le responsable politique iranien a ajouté que l’Iran était disposé à agir en tant que médiateur entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a également déclaré que lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères, il avait activement tenté d’assumer ce rôle de médiateur et avait même obtenu certains résultats. Il poursuit : « Cependant, il est parfois arrivé que certains pays qui ont profité du conflit entre les deux voisins soient intervenus et créé des problèmes ».

Ali Akbar Velayati a également déclaré que toute violation de frontières entre pays voisins aggrave la situation dans la région et peut conduire à des guerres locales dont le résultat immédiat pourrait être que des pays comme les États-Unis et Israël interviennent violemment et durement sous prétexte d’établir une demande de cessez-le-feu.

D’après « Teheran Times » du 14 Octobre 2022