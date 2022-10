Jamila Afghani reçoit le Prix Aurore 2022

Le lauréat du Prix Aurore est honoré d’une récompense de 1 000 000 $ US et d’une occasion unique de poursuivre le cycle de dons et de soutenir des organisations qui aident les personnes dans le besoin.

15 octobre 2022, île San Lazzaro, Venise - Le septième prix annuel Aurora pour l’éveil de l’humanité a été décerné à Jamila Afghani, éducatrice, défenseuse des droits de l’homme et fondatrice de la Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO). Jamila a consacré plus de 25 ans de sa vie à donner aux femmes d’Afghanistan l’accès à l’éducation. Elle a été commémorée lors d’une série d’événements de haut niveau axés sur la philanthropie, organisés par l’Initiative humanitaire Aurora à Venise, en Italie, du 14 au 16 octobre.

Avant août 2021, NECDO comptait plus de 100 000 femmes inscrites à des programmes d’alphabétisation, grâce à la création de petits centres dans de nombreuses communautés dirigés par des femmes locales. L’organisation fournit également une aide juridique et un soutien psychosocial à plus de 10 000 femmes victimes d’abus de la part d’un membre de la famille ou d’un partenaire. Contrainte de fuir l’Afghanistan, Jamila continue d’aider les autres à distance.

Après la prise de contrôle de son pays par les talibans, Jamila Afghani a dû quitter sa patrie, mais elle n’a pas renoncé à aider ses habitants. NEDCO continue de soutenir les femmes afghanes et les familles vulnérables, en mettant en lumière le manque d’accès à l’éducation, la violence domestique et d’autres problèmes contemporains auxquels les femmes sont confrontées, tout en fournissant une aide financière aux défenseurs des droits de l’homme, aux journalistes et aux avocats.

« Notre mission à Aurora est de reconnaître, célébrer et diffuser le travail des humanitaires comme Jamila Afghani dans le monde entier. Les héros des temps modernes nous inspirent et nous guident et nous montrent comment persévérer face à des défis apparemment écrasants. Ils nous rappellent notre humanité commune et nous encouragent à faire preuve du même engagement au service des pauvres et des marginalisés. Ils nous rappellent également notre devoir de donner à chacun une chance égale », a déclaré Lord Ara Darzi, président du comité de sélection du prix Aurora et codirecteur de l’Institute of Global Health Innovation à l’Imperial College de Londres.

Chaque année, le prix Aurora est décerné par l’Initiative humanitaire Aurora au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs. Le lauréat reçoit une bourse de 1 000 000 de dollars et a la possibilité de poursuivre le cycle de dons en soutenant des organisations qui aident les personnes dans le besoin. En tant que lauréate du prix Aurore 2022, Jamila Afghani a choisi de soutenir la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF) et la Noor Educational and Capacity Development Organization (NECDO). WILPF est une organisation internationale dirigée par ses membres qui cherche à promouvoir la paix dans le monde en plaidant pour le désarmement, l’abolition de la violence, les droits humains des femmes et l’égalité des sexes, et NECDO est une organisation non gouvernementale qui fournit une aide humanitaire et de développement aux femmes, aux jeunes et aux enfants en Afghanistan.



« De par mon expérience professionnelle, je sais que la question des droits de l’homme est une lutte. Nous traversons ces périodes, et celle-ci en est une, où il n’est pas très clair comment nous allons voir la voie à suivre sur tant de questions, où nous manquons de temps. Des personnes comme Jamila Afghani éclairent l’avenir d’une lumière d’espoir et nous montrent à tous un moyen de sortir de l’obscurité », a noté Mary Robinson, membre du comité de sélection du prix Aurora, ancienne présidente de l’Irlande et ancienne haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Depuis son lancement, le Prix Aurore a changé la vie de plus d’un million de personnes touchées par la guerre, les conflits, la persécution et d’autres problèmes humanitaires, avec un accent particulier sur l’aide aux enfants, aux personnes déplacées, aux femmes et aux filles. Cette philanthropie basée sur l’action, axée sur des résultats tangibles, est possible grâce aux supporters dont la contribution permet au Prix de continuer à donner du pouvoir aux héros des temps modernes.



A propos de l’Initiative Humanitaire Aurora

L’Initiative humanitaire Aurora est une fondation qui cherche à relever les défis humanitaires sur le terrain dans le monde entier en se concentrant sur l’aide aux plus démunis. Sa mission est enracinée dans l’histoire arménienne puisque l’Initiative a été fondée au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs et s’efforce de transformer cette expérience en un mouvement mondial.

Toutes les activités d’Aurora sont basées sur le concept universel de la gratitude en action. Ce concept implique que d’innombrables personnes à travers le monde qui ont reçu de l’aide en temps de crise peuvent exprimer au mieux leur gratitude en offrant une assistance similaire à quelqu’un d’autre. En impliquant les sympathisants d’Aurora dans le monde entier, cette initiative deviendra un effort mondial qui fera boule de neige pour élargir le cercle des sauveurs et, surtout, le nombre de personnes sauvées.

En répondant aux défis humanitaires urgents, l’initiative offre une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin. Fidèle à sa vision - « Nous croyons que même dans les moments les plus sombres, un avenir meilleur est entre les mains de ceux qui s’engagent à donner aux autres de l’aide et de l’espoir » - Aurora accueille tous ceux qui adhèrent à cette philosophie.

Cet engagement vise à promouvoir une philanthropie basée sur l’action et axée sur des résultats tangibles. Cet objectif est atteint grâce aux différents programmes de l’Initiative : Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité, Aurora pour l’Artsakh, le mouvement #AraratChallenge, les Dialogues Aurora, les Subventions Aurora, la Communauté Aurora, l’Index Aurora et l’Initiative 100 VIES.



L’initiative humanitaire Aurora est la vision des philanthropes Vartan Gregorian, Noubar Afeyan et Ruben Vardanyan, qui ont été rejoints par des milliers de partisans et de partenaires. Le président d’Aurora, le Dr Tom Catena, s’appuie sur son expérience de chirurgien, de vétéran, d’humanitaire et de lauréat du prix Aurora 2017 pour diffuser le message de la gratitude en action à un public mondial.

L’Initiative humanitaire Aurora est représentée par trois organisations - la Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (États-Unis), la Aurora Humanitarian Initiative Foundation (Suisse) et la Aurora Humanitarian Initiative Charitable Foundation (Arménie).

A propos du Prix Aurore pour l’Eveil de l’Humanité

Le Prix Aurore pour l’Eveil de l’Humanité est un prix humanitaire mondial. Sa mission est de reconnaître et de soutenir ceux qui risquent leur propre vie, leur santé ou leur liberté pour sauver la vie, la santé ou la liberté d’autres personnes souffrant à cause d’un conflit violent, de crimes atroces ou d’autres violations majeures des droits de l’homme. Le lauréat du Prix Aurore est sélectionné sur la base de la démonstration du courage, de l’engagement et de l’impact du candidat.

Au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs, le lauréat du prix Aurora est honoré d’un prix de 1 000 000 de dollars US, ce qui lui donne une occasion unique de poursuivre le cycle de dons en soutenant les organisations qui aident les personnes dans le besoin.

Le comité de sélection du prix Aurore est composé des lauréats du prix Nobel Shirin Ebadi et Leymah Gbowee, de l’ancienne présidente de l’Irlande Mary Robinson, de la militante des droits de l’homme Hina Jilani, de l’ancien président du Mexique Ernesto Zedillo, du cofondateur de Médecins Sans Frontières et ancien ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner ; journaliste et lauréat du prix Pulitzer Dele Olojede, ancien PDG d’Unilever et cofondateur et coprésident d’IMAGINE Paul Polman ; militant des droits de l’homme et cofondateur de The Sentry John Prendergast et président de la Carnegie Corporation of New York Vartan Gregorian (1934-2021). Le comité est présidé par le codirecteur de l’Institute of Global Health Innovation de l’Imperial College de Londres, Lord Ara Darzi.



Benjamin Ferencz, militant pour la paix et les droits de l’homme de renommée mondiale, et George Clooney, acteur et humanitaire oscarisé, sont les coprésidents honoraires du Comité.

Nous honorons la mémoire d’Elie Wiesel (1928-2016), coprésident inaugural du comité de sélection, président de la Fondation Elie Wiesel pour l’humanité et lauréat du prix Nobel.