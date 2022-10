Alarme aux frontières, par Gagik Aghbalyan

L’agression azerbaïdjanaise aux frontières orientales et méridionales de l’Arménie, le 13 septembre, a provoqué une nouvelle vague de tension dans la population. Entre les les 200 victimes et plus, la perte de positions frontalières et le comportement inhumain de l’ennemi l’atmosphère déjà pesante s’alourdit encore. La tension reste modérée, dans la région du Tavouche, où la guerre n’a jamais vraiment cessé depuis les années 90, remplacée par un fragile cessez-le-feu. Aujourd’hui, l’armée azerbaïdjanaise a concentré d’importants moyens humains et militaires à la frontière. La situation est inflammable et peut (...)