Pas encore d’accord sur les prochaines réunions des envoyés spéciaux de l’Arménie et de la Turquie

L’Arménie et la Turquie ne sont pas encore parvenues à un accord sur la tenue des prochaines réunions de leurs représentants spéciaux pour la normalisation des relations, a déclaré le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Vahan Hunanyan.

« Lors de la réunion du 6 octobre à Prague (du Premier ministre Nikol Pashinyan et du président turc Recep Tayyip Erdogan), aucun accord n’a été trouvé sur la tenue de réunions des représentants spéciaux en Turquie ou en Arménie à tour de rôle. Diverses propositions ont été faites, dont l’ouverture de la frontière aux détenteurs de passeports diplomatiques de pays tiers. Un accord a été conclu pour discuter de ces propositions en ordre de marche », a déclaré M. Hunanyan à l’agence de presse TASS.

Plus tôt, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que les prochains entretiens entre les représentants spéciaux des deux pays se tiendront tour à tour en Turquie et en Arménie.

La dernière et quatrième réunion des envoyés spéciaux - Ruben Rubinyan de l’Arménie et Serdar Kilic de la Turquie - a eu lieu le 1er juillet à Vienne, en Autriche.

La première série de pourparlers a eu lieu à Moscou le 14 janvier, où les deux parties ont convenu de poursuivre les négociations sans aucune condition préalable. Les émissaires turcs et arméniens se sont rencontrés pour la deuxième et la troisième fois à Vienne le 24 février et le 3 mai 2022.

Dans le cadre du dialogue de normalisation, une réunion a eu lieu le 12 mars 2022 entre les ministres des affaires étrangères de la Turquie et de l’Arménie en marge du forum diplomatique d’Antalya.

Bien que la Turquie ait été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Arménie vis-à-vis de l’ancienne Union soviétique, les deux pays n’ont pas de liens diplomatiques et la Turquie a fermé leur frontière commune en 1993, en signe de solidarité avec l’Azerbaïdjan, qui était en conflit avec l’Arménie au sujet de la région du Haut-Karabakh.

La Turquie refuse également de reconnaître le génocide arménien, commis entre 1915 et 1923, au cours duquel environ 1,5 million d’Arméniens ont été massacrés par le gouvernement ottoman. L’écrasante majorité des historiens considèrent largement cet événement comme un génocide.

En 2009, Ankara et Erevan avaient conclu un accord à Zurich pour établir des relations diplomatiques et ouvrir leur frontière commune, mais la Turquie a ensuite déclaré qu’elle ne pourrait pas ratifier l’accord tant que l’Arménie ne se serait pas retirée du Haut-Karabakh.

En 2020, la Turquie a fermement soutenu l’Azerbaïdjan dans le conflit de six semaines avec l’Arménie au sujet du Haut-Karabakh, qui s’est terminé par un accord négocié par la Russie et qui a vu l’Azerbaïdjan prendre le contrôle d’une partie importante du Haut-Karabakh.

Avec ARKA