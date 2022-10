La Russie organise de nouveaux pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

La Russie a organisé une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan et a proposé d’accueillir un nouveau sommet des dirigeants des deux pays vendredi, dans le but de reprendre l’initiative dans les efforts internationaux visant à régler le conflit arméno-azerbaïdjanais.

Lors d’une rencontre avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais à Astana, capitale du Kazakhstan, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a insisté sur le fait que les accords arméno-azerbaïdjanais négociés par Moscou « jettent les bases » d’un tel règlement.

« Le temps passe vite, les événements se développent rapidement », a déclaré Lavrov au début de la réunion trilatérale tenue en marge d’un sommet des États ex-soviétiques. « À cet égard, je pense qu’aujourd’hui est une occasion propice pour parler de ce sujet et voir ce que nous pouvons rapporter à nos dirigeants concernant la mise en œuvre des accords qu’ils ont signés. »

Ces accords ont mis fin à la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh et ont appelé à la restauration des liens de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et à la démarcation de leur longue frontière. Le ministre des affaires étrangères Ararat Mirzoyan et son homologue azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov auraient déclaré à M. Lavrov que leurs gouvernements restaient déterminés à les mettre en œuvre.

Entre-temps, le président russe Vladimir Poutine a publiquement proposé que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinian le rencontrent à nouveau dans un format trilatéral.

« Je suis heureux d’inviter le président azerbaïdjanais et le Premier ministre arménien », a déclaré Poutine dans un discours prononcé lors du sommet de la Communauté des États indépendants. « Vous pouvez convenir d’une date. Je comprends qu’il y a maintenant un intérêt à se rencontrer en Russie. »

Aliyev et Pashinian se sont rencontrés à Prague pas plus tard que le 6 octobre pour des discussions médiatisées par le président français Emmanuel Macron et le chef de l’Union européenne Charles Michel. Ils sont censés avoir fait des progrès importants vers la signature d’un traité de paix arméno-azerbaïdjanais d’ici la fin de l’année.

Les quatre dirigeants ont également convenu de l’envoi d’une mission de surveillance de l’UE à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, où au moins 290 soldats ont été tués le mois dernier lors de violents combats entre les deux parties. Les dirigeants arméniens ont critiqué la Russie pour ce qu’ils considèrent comme un manque de soutien à l’Arménie pendant les deux jours d’hostilités.

Le sommet de Prague a souligné le fait que l’UE ainsi que les États-Unis ont été à la pointe des efforts de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au cours des derniers mois et surtout depuis les affrontements frontaliers de septembre.

Moscou s’est montré très critique à l’égard de la médiation occidentale, affirmant que les puissances occidentales tentent de mettre la Russie sur la touche et d’utiliser le conflit du Karabakh dans le cadre de l’impasse géopolitique concernant l’Ukraine.

Déclaration liminaire de Serguey Lavrov à la réunion d’Astana :

Chers collègues,

Je suis très heureux de vous rencontrer dans l’hospitalière Astana.

Plusieurs événements différents se déroulent ici, nous offrant l’occasion de nous rencontrer en marge d’événements internationaux pour discuter de questions régionales, notamment des relations entre nos amis proches, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans le cadre des accords conclus par le président de la Russie Vladimir Poutine, le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le premier ministre de l’Arménie Nikol Pashinyan le 9 novembre 2020 et les 11 janvier et 26 novembre 2021. Ces déclarations, signées au plus haut niveau, constituent la base du règlement de tous les aspects des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de l’établissement d’une paix et d’une stabilité durables dans le Caucase du Sud.

La coordination d’un traité de paix, qui complétera les accords sur le déblocage des liens économiques et de transport et sur la délimitation par la création d’une commission bilatérale Azerbaïdjan-Arménie avec une assistance consultative fournie par la Russie, revêt une importance particulière.

Le temps passe vite et la situation évolue rapidement. Dans ce contexte, je voudrais dire que nous avons aujourd’hui une bonne occasion de discuter de cette question et de voir ce que nous pouvons rapporter à nos dirigeants sur la mise en œuvre des accords qu’ils ont signés.

Je suis ravi d’avoir cette opportunité. Je ne doute pas qu’aujourd’hui, nous serons en mesure de voir plus clairement comment nous pouvons aller de l’avant.