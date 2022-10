Du khan de Bakou, de sa conception de l’histoire et des relations internationales, par Sahak Sukiasyan

Le Maitre de Bakou vient à nouveau d’éructer depuis Astana menaçant une fois de plus l’Arménie : « Nous faisons encore preuve de patience, mais cela a aussi une limite. Si ces deux points importants de la Déclaration de novembre 2020 ne sont pas mis en œuvre, nous n’aurons d’autre choix que de prendre des mesures adéquates ».

Sans aucun filtre, il menace de recourir à une nouvelle guerre, à plus grande échelle, et cette fois directement contre la République d’Arménie.

Il attaque également la France puisque le Président Macron a eu l’impudence de rappeler un certain nombre de réalités.

Il faut dire que l’homme n’a pas l’habitude d’être contesté.

Il ne l’est pas dans son pays où il règne en véritable « khan », à la mode des états médiévaux, selon les principes du « Despotisme asiatique ».

Définissant ce principe dans son œuvre majeure « Le Prince », Machiavel considérait que les sujets de la « Porte ottomane » étaient gouvernés par un seul « maître » dont ils étaient les esclaves, ou les serviteurs. C’est très exactement ce qui se passe en Azerbaïdjan. C’est une réalité pour les strates les plus modestes de la société, comme pour l’ensemble du personnel de « l’appareil d’État », les chefs religieux musulmans, juifs et chrétiens compris.

Dans cet « État », Ilham Aliev et son épouse détiennent un « droit de vie et de penser » quasi-absolu sur plus dix millions d’hommes et de femmes. De ce fait, ce couple parfait de « Bonnie and Clyde aux gants blancs » a beaucoup de mal à comprendre pourquoi des dizaines de milliers d’irréductibles Artsakhiotes refusent d’être intégrés à leur khanat pour y devenir des « Azerbaïdjanais ordinaires disposant des mêmes droits que les autres ». Mais c’est justement cela qui les inquiète.

Mais voici qu’en plus du reste, Ilham Aliev qui a hérité de l’Azerbaïdjan de son père, lui-même despote, mais de l’Ère soviétique, ce « nouveau venu » sur la scène internationale, prétend aussi donner des leçon de démocratie, de droit international et de politesse au chef d’État d’un pays comme la France : « C’est au peuple français de décider à quel point il est politiquement correct d’utiliser le langage de rue [Sic] pour le président d’un grand pays. Pour notre part, nous condamnons et rejetons fermement ce genre de déclarations, et nous ne voyons aucune opportunité pour la France, du fait de cette attitude du gouvernement français, de jouer un rôle dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ».

Ainsi, celui qui écrase impitoyablement toute opposition sur ses terres, qui règne en despote absolu soutenu par deux autres grands démocrates comme Erdogan et Poutine, celui « qui veut chasser les Arméniens comme des chiens », prétend aussi donner des leçons à un pays comme la France.

La réponse que nous pouvons lui faire est : « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Et il n’y a pas photo en la matière ! Erdogan, son mentor, et son compère, Poutine, sont incontestablement des « maitres-es- langage de rue » auprès desquels Monsieur Macron ne pourrait rivaliser. Le monde entier se souvient d’ailleurs des extraordinaires saillies de V. Poutine qui voulait « poursuivre ses ennemis jusque dans les chiottes » et celles d’Erdogan qui parlant de son collègue français à la télévision turque il y a deux ans, après un hommage du Président Macron à Samuel Paty, lui conseillait d’aller « faire des examens de santé mentale », ajoutant qu’il avait « besoin de se faire soigner ».

Mais si « Aliev le jeune » peut se permettre un tel comportement, c’est évidemment parce qu’il jouit de la protection de ces deux puissants parrains, et aussi d’une certaine complaisance de la Communauté internationale. Celle-ci a été partiellement ébréchée par l’intervention du président Macron sur France 2 il y a deux jours. Il était temps, mais c’est sans doute ce qui a mis Aliev hors de lui et permis à tous ceux qui ne le connaissaient pas de le découvrir.

Derrière la façade honarable d’un mécène généreux et policé qui par la biais de la « Fondation Aliev » vole au secours du patrimoine universel des catacombes du Vatican jusqu’à la cathédrale de Strasbourg et défend la cause ukrainienne, il y a le « Commandant suprême » d’une armée accusée de crimes de guerre.

Ce « renard du Caucase » - n’hésitons pas à utiliser cette image puisque les métaphores animalières lui sont plus accessibles - avait su jusqu’à ce jour habilement manœuvrer tant avec la Russie avec laquelle il a signé un traité de coopération – y compris défensif - la veille même de l’invasion de l’Ukraine, qu’avec l’Occident auquel il prétend encore assurer un approvisionnement énergétique et un soutien actif à l’Ukraine.

Avec la duplicité qui le caractérise, il favorise aujourd’hui le transfert de carburants russes vers l’Europe et se présente en défenseur de l’OTSC en affirmant que « La mission de l’Union européenne sera déployée sur le territoire de l’Arménie, dans la zone de responsabilité de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) ». Il signale ainsi à Poutine que l’Arménie déjà accusée d’avoir organisée une « Révolution de couleur » trahit aujourd’hui l’OTSC, cette alliance qui depuis deux ans refuse toute assistance à l’Arménie. M. Aliev est donc « dans le même temps » l’allié des « Occidentaux » et de l’Ukraine et celui de Poutine … Mais personne n’est dupe.

Par ailleurs, quelle que soit l’opinion de M. Aliev sur l’intervention de M. Macron, il est évident que le Président français et les autres responsables de l’Union Européenne n’agissent pas sans se concerter avec les responsables arméniens. Dans ce cadre, la venue en Arménie d’une délégation européenne apparait comme une véritable chance pour l’Arménie, mais peut-être aussi pour son voisin géorgien.

Il y a deux jours, recevant l’Ambassadrice de France à Erevan, le Vice-premier ministre arménien Hampartsoum Matévossyan a déclaré « que son gouvernement avait grandement apprécié les déclarations impartiales et ciblées de la France … Ses efforts pour instaurer la paix dans la région, y compris en tant que pays coprésident du groupe de Minsk de l’OSCE ». Nous sommes donc aux antipodes des positions de M. Aliev.

Il lui faut aussi comprendre qu’il ne gagnera rien à essayer de diviser les Arméniens en présentant N. Pachinyan comme « un meilleur médiateur » que M. Macron. Tout comme elle l’était déjà en 1918, lors de Première République, l’Arménie est à nouveau prise en tenaille par le tandem turc d’un côté, et la Russie de l’autre, avec un pistolet sur chaque tempe.

L’un des problèmes de M. Aliev en tant que chef d’État est aussi visiblement son manque de culture historique.

Tout le monde se souvient de son profond désarroi lorsque, dubitatif devant une carte de la région pendant la période antique, il s’inquiétait de ne pas y trouver le nom d’Azerbaïdjan. De même, lui et sa femme avaient eu du mal à faire la différence entre « albanien » et « arménien » lors de leur visite à l’église de la Sainte Mère de Dieu de Dzagouri en mars 2021. Il en avait résulté qu’ils avaient tous deux exigé que l’on « corrige » les inscriptions gravées sur les murs de cette église arménienne du 13e siècle.

Notre aujourd’hui est douloureux. Certains pensent même que l’Arménie pourrait disparaitre. Mais nous sommes résolument confiants concernant notre avenir.

Certes, nous nous souvenons avec une immense et indicible tristesse, mais également une fierté et une reconnaissance infinies, des milliers d’Arméniennes et d’Arméniens tombés au champ d’honneur face à l’Azerbaïdjan et à ses complices. La colline de Yeraplour est pour nous plus qu’une nécropole. Elle est l’incarnation de notre irréductible volonté de vivre ancrée dans notre foi chrétienne et notre histoire multiséculaire.

Nous sommes ce peuple qui a enduré le calvaire de Deïr-Zor.

Finalement, que des choses que M. Aliev ne connait sans doute pas.

Aussi, je me permets de soumettre à sa méditation cette citation de Moïse de Khoren, le premier grand historiographe de l’Arménie médiévale qui a vécu à une époque où le nom même d’Azerbaïdjan n’existait pas : « Quoique nous ne soyons qu’une petite nation, d’un nombre limité, d’une force restreinte, et bien des fois soumise à une royauté étrangère, il se trouve que beaucoup d’actes de vaillances ont été accomplis dans notre pays, dignes d’être rappelés par écrit, mais que pas un de ses princes a jugé nécessaire de consigner dans des livres »

Nous sommes ces gens, mais nous sommes également le peuple qui a donné naissance à Hovhannes Baghramian, né en Artsakh, qui avant de contribuer glorieusement à l’anéantissement du régime nazi avait participé en mai 1918 à la bataille de Saradarabad, le peuple d’Andranik Ozinain et de Monte Melkonian, et nous ne plierons pas.

Sahak Sukiasyan