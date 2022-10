Visite du Patriarche de l’Église Assyrienne de l’Orient en Arménie

Du 7 au 14 octobre, le Catholicos Mar Awa III, Patriarche de l’Église apostolique assyrienne de l’Orient, a accompli une visite pastorale auprès de sa communauté d’Arménie.



Une première pour cette communauté présente dans cette partie de l’Arménie depuis 1828. Mais une première également pour l’Église apostolique arménienne et pour l’œcuménisme puisque cette très ancienne Église qui compte de 300 à 460 000 fidèles n’est en communion canonique avec aucune autre. Ses fidèles souvent appelés à tort « Nestoriens » sont présents sur leurs terres historiques, en Iran, en Turquie, en Irak, au Liban, en Syrie. Les États-Unis, le Canada et l’Australie comptent aussi quelques communautés éparses.



Au monastère patriarcal de Saint Etchmiadzine



Le 11 octobre, Mar Awa III et sa délégation ont été reçus par Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens.



Se félicitant de la visite du Catholicos-Patriarche assyrien à Saint Etchmiadzine, le Catholicos a tenue à souligner que « les relations amicales et les liens entre les deux Églises et les peuples arménien et assyrien remontaient à des siècles ». Il a également indiqué qu’il avait eu l’occasion de visiter plusieurs communautés assyriennes en Arménie et avoir constaté que ces dernières y préservaient leur langue et leurs particularisme culturels.

Remerciant le Patriarche arménien pour son chaleureux accueil, Sa Sainteté Mar Ava III a précisé que si le but de sa visite pastorale était de participer à la consécration d’une église de la communauté assyrienne d’Arménie, il était également d’approfondir et de renforcer les liens fraternels qui unissent les deux Églises.



Évoquant la vie de cette communauté d’Arménie, le Catholicos-Patriarche a fortement insisté sur le fait que « les Assyriens qui vivent en Arménie sont les citoyens fidèles au pays et qu’ils contribuent en tout à sa vie ». Le Catholicos Awa III a cité en exemple la « Guerre des 44 jours », durant laquelle ses membres avaient également participé à la défense de leur pays et compté des victimes parmi leurs rangs.



A son tour, le Catholicos de tous les Arméniens a évoqué les pertes de la communauté assyrienne et exprimé sa conviction que la visite pastorale du Patriarche Awa III apportera un grand réconfort à ses fidèles.

Évoquant la situation dans la région et les agressions permanentes de l’Azerbaïdjan envers l’Arménie, le Catholicos Karékine II a exprimé l’espoir que la communauté internationale fera également d’importants efforts pour contenir et empêcher les agressions du pays voisin et protéger les droits du peuple arménien. Le patriarche arménien s’est également réjoui du soutien apporté par nombre d’Églises sœurs à l’Église et au peuple d’Arménie durant la « Guerre des 44 jours » menée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.



Le Catholicos-Patriarche de l’Église assyrienne d’Orient a lui aussi émis le souhait qu’avec la bénédiction du Seigneur, la paix et la justice seraient prochainement rétablies dans toute la région.

Visite au Madénataran



Le 8 octobre, la délégation dirigée par le Catholicos avait visité le Madénataran. Guidés par Vahan Der Ghévontyan, directeur de l’institut, ils ont pu découvrir les collections du musée, le fonds de manuscrits de l’Artsakh. La délégation a également pu admirer les manuscrits assyriens conservés dans cet institut, leur mode conservation, de restauration et les recherches en cours dans le domaine des études syriaques.



Rencontre avec le Président de la République



Le 11 octobre, c’était au tour du Président Vahagn Khatchadourian de recevoir le Catholicos et sa délégation en la résidence présidentielle de l’avenue Baghramyan. Le Catholicos Awa III était accompagné des primats des diocèses de Syrie, d’Iran, d’Arménie et de Géorgie de l’Église assyrienne de l’Orient. Monsieur Arsen Mikhailov, conseiller du Premier ministre participait également à la réunion.



Pour information, en février 2021, à la suite de la démission pour raisons de santé du Catholicos Gewargis III, l’Église assyrienne a élu au siège patriarcal Mar Awa III, un jeune évêque né et formé aux États-Unis qui assumait les fonctions de secrétaire du Saint Synode depuis 2015.



En 2006, le siège patriarcal en errance depuis plus d’un siècle et installé à Chicago en 1933, revenait sur ses terres historiques à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien.



Si cette visite à l’Église d’Arménie annonce manifestement la reprise prochaine d’un dialogue interrompu il y a des siècles, elle concoure également à un renforcement des liens entre l’Arménie et la Région autonome du Kurdistan irakien.



Sahak Sukiasyan