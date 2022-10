Une délégation parlementaire suisse visite le Mémorial du génocide arménien à Erevan

Les membres du Conseil national (Chambre basse de l’Assemblée fédérale) de Suisse Stefan Müller-Altermatt et Michel Matter, actuellement en Arménie pour une visite de travail, ont visité aujourd’hui le Mémorial du génocide arménien à Erevan.

Les invités ont été accueillis et introduits sur l’histoire de la création du Mémorial par la directrice adjointe du Musée-Institut du Génocide arménien, Lusine Abrahamyan.

Les membres de la délégation suisse ont déposé une gerbe au Mémorial, puis des fleurs à la Flamme éternelle, rendant hommage à la mémoire des victimes par un moment de silence.

Ils ont également visité le Musée du génocide, se sont familiarisés avec les expositions permanentes et temporaires.

À la fin de la visite, les législateurs suisses ont laissé des notes dans le livre des invités d’honneur. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan