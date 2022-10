Le vice-Premier ministre a hautement apprécié les déclarations adressées et impartiales de la France

Le 13 octobre, le Vice-premier ministre Hambardzum Matevosyan a reçu l’Ambassadrice de France en Arménie, S.E. Anne Louyot, a annoncé le bureau du Vice-premier ministre.

Dans ses remarques, le Vice-Premier ministre H. Matevosyan a hautement apprécié la dynamique des relations bilatérales qui, a-t-il dit, est démontrée à la fois par un dialogue politique de haut niveau et un partenariat actif et continu dans différentes directions. Evoquant le cadre de coopération fixé par la feuille de route de coopération économique franco-arménienne 2021-2026, le Vice-Premier ministre a souligné l’importance de stimuler les investissements français et la coopération commerciale en Arménie.

Pour sa part, l’Ambassadrice a évoqué les nouvelles possibilités de renforcer le partenariat interrégional arméno-français. A cet égard, elle a attaché de l’importance aux résultats des 4es Assises de la coopération décentralisée arméno-française qui se sont tenues cette année en juin.

Concernant la dernière agression de l’Azerbaïdjan contre le territoire souverain de l’Arménie en septembre dernier, le Vice-Premier ministre a hautement apprécié les déclarations adressées et impartiales de la France, attachant une grande importance aux efforts de la France, en tant que pays coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE, pour l’établissement de la paix dans la région. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan