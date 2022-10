Le Conseil de Genève adopte une résolution appelant à reconnaître le droit des Arméniens d’Artsakh à l’autodétermination

Le Grand Conseil du canton suisse et de la République de Genève a adopté le 14 octobre une résolution qui demande à l’Assemblée fédérale suisse (parlement) de condamner la dernière agression de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie et de prendre des mesures pour que les actions de l’Azerbaïdjan ne soient pas financées par les revenus tirés de la vente de matières premières azerbaïdjanaises en Suisse.

La résolution appelle également à reconnaître le droit des Arméniens du Haut-Karabakh à l’autodétermination et à tout mettre en œuvre pour le rapatriement des prisonniers de guerre Arméniens.

La résolution intitulée « Pour la survie de l’Arménie » a été initiée conjointement par un certain nombre de membres du Parti social-démocrate et du Parti populaire chrétien-démocrate de Suisse. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan