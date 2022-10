Une course contre les génocides et le négationnisme.

Dimanche 23 octobre, à l’occasion de la Course contre les génocides et le négationnisme, l’association « Courir pour la mémoire », en partenariat avec la ville de Marseille, organise la 6e édition des « 5 et 10km de la Mémoire », avec le soutien de Jean-Pierre Foucault.

Après avoir réclamé l’an dernier la liberté pour les prisonniers civils et arméniens toujours illégalement détenus par l’Azerbaïdjan suite à la guerre des 44 jours de l’automne 2020, cette année les coureurs porteront le message d’urgence « SAUVONS L’ARMENIE ET L’ARTSAKH ».

Après avoir subi le génocide de 1915 avec 1 500 000 victimes de la barbarie turque, le peuple arménien est aujourd’hui menacé de disparition sur sa terre d’Arménie et d’Artsakh, par le couple turco-azéri