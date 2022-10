Le premier centre Tumo de Suisse est lancé à Zurich

Le réseau « Tumo » de centres internationaux pour les technologies créatives a été complété par un autre. Récemment, le centre « Tumo » de Zurich a ouvert ses portes.

Le centre ouvert à la suite de la coopération entre « Tumo » et le Swiss Creative Technologies Lab traitant de l’éducation numérique fournira le programme éducatif de « Tumo » gratuitement dans 8 directions : robotique, animation, création de jeux, programmation, musique, réalisation de films, modélisation 3D et conception graphique.

« Le programme fonctionnera en allemand, plus tard également en français et en italien. Au départ, Tumo à Zurich accueillera 700 étudiants, mais les partenaires suisses prévoient déjà l’expansion du centre. Le programme se développera non seulement à Zurich, mais aussi dans d’autres villes de Suisse. Le programme visant à installer plusieurs centres et boîtes Tumo dans le pays est en cours d’élaboration », indique le message.

Il est à noter que le programme éducatif de « Tumo » fonctionne déjà à Berlin, Paris et Lyon, Moscou, Tirana, Kiev, il est prévu que de nouveaux centres soient établis à Los Angeles, Francfort, Coimbra et d’autres villes dans un avenir proche. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan