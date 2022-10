TOURNEE DE L’ENSEMBLE NATIONAL DE DANSE D’ARMENIE

« BAREKAMOUTYOUN »

JEUDI 27 OCTOBRE A 20H00 - POC D’ALFORTVILLE

SAMEDI 29 OCTOBRE A 20H00 – CEPAC-SILO, MARSEILLE

L’Ensemble National de Danse d’Arménie « Barekamoutyoun » revient avec son nouveau spectacle pour une tournée en France : le 27 octobre 2022 au POC d’Alfortville et le 29 octobre 2022 sur la scène du CEPAC-Silo à Marseille.

Deux heures de grand spectacle servi par le talent exceptionnel de ces artistes venus tout droit de Erevan.

Le très haut niveau technique et l’excellence des 40 danseurs de Barékamoutyoun ont déjà séduit le public français. Invité par la JAF en 2014, l’ensemble Barékamoutyoun a effectué une tournée très réussie en France. Ovationné par 3500 spectateurs au Casino de Paris, à la Bourse du Travail à Lyon et au Palais des Congrès à Marseille, l’ensemble national reviendra cette fois avec de nouvelles créations du chorégraphe et directeur artistique, Norayr Mehrabyan.

Depuis sa création il y a 30 ans, l’ensemble a séduit un large public dans le monde entier grâce à l’éclectisme de son répertoire, à la fois original, novateur et audacieux. Les 40 danseurs surprennent par leur virtuosité, leur sens de la scène et leur beauté. Les chorégraphies, riches et variées, sont inspirées par des compositeurs classiques et contemporains, sans négliger les mélodies populaires et traditionnelles.

Un spectacle rare en France, à ne pas rater !

JAF 04 91 802 820