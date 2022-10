Le département des Hauts-de-Seine solidaire de l’Arménie

Présidé par Georges Siffredi, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine était réuni lors d’une séance publique ce vendredi 14 octobre 2022.

Avec un ordre du jour chargé, l’institution qui rappelons-le avait été présidée de 2007 à 2020 par Patrick Devedjian, a une nouvelle fois réaffirmé son soutien fort aux autorités et au peuple arménien, comme l’écrit dans un Tweet la conseillère départementale Alice Le Moal et adjointe de Rémi Muzeau maire de Clichy.

Dans le cadre de la Coopération internationale avec un Mandat spécial pour l’Arménie, un déplacement avec une délégation du CD 92 avait été programmé du 15 au 29 septembre 2022 en Arménie, afin notamment de constater les avancées du programme départemental mis en œuvre par le Fonds arménien de France, et d’inaugurer le Lycée agricole Patrick Devedjian.

Cependant, les incidents graves survenus entre le 13 et 14 septembre 2022 en zones frontalières avec l’Azerbaïdjan et dans plusieurs localités arméniennes ont contraint à reporter ce déplacement, sur recommandations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.



Sous réserve d’un retour à la stabilité dans le pays, il est proposé un nouveau déplacement entre le 30 octobre et le 9 novembre 2022.

Rapport 22.155

Intervenants :Mme Trichet-Allaire & M.Ouzoulias

Saluons les nombreuses mairies et collectivités locales présidées entre autres par Valérie Pécresse, Martine Vassal, Renaud Muselier et Laurent Wauquiez qui mettent en œuvre de lourds programmes de coopération avec l’Arménie dans le cadre de la loi de décentralisation et de coopération internationale.

Cette dernière permet d’ouvrir des partenariats vertueux entre les régions et les départements de France avec l’Arménie.

Rappelons qu’une visite de travail prévue en Arménie du 19 au 22 septembre, menée par le président de la Région Sud, Renaud Muselier, a été également reportée. Contraint, le président avait alors évoqué et suivi comme pour le CD92, les recommandations du Quai d’Orsay.

Signalons pour être précis que quasiment au même moment, (certainement sous leur propre responsabilité, ne menant pas de délégation de personnalités ) de nombreux élus et parlementaires français reçu par Anne Louyot, l’ambassadrice de France en Arménie, s’étaient rendu à Erevan pour rendre compte des bombardements et de l’agression de l’Azerbaïdjan sur l’Arménie.

