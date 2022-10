Mirzoyan : Il existe de nombreuses questions sur lesquelles l’Arménie souhaite entendre la position claire de la Fédération de Russie

Il y a de nombreuses questions sur lesquelles l’Arménie souhaiterait entendre une position claire de la Fédération de Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Ararat Mirzoyan lors de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergey Lavrov à Astana selon Armenpress, citant « RIA Novosti »,

« Nous sommes pleinement engagés dans les trois déclarations trilatérales des chefs de nos États. Nous apprécions la contribution personnelle du président Vladimir Poutine et de la Russie à l’établissement de la paix et à la normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan. Dans le même temps, nous constatons que l’appétit de l’Azerbaïdjan ne fait que croître, il ne s’agit pas seulement du Haut-Karabakh, bien que les problèmes là-bas ne soient pas résolus, mais aussi des territoires souverains de la République d’Arménie. Ici, nous, l’Arménie, comme vous l’avez dit, sympathisant et partenaire stratégique de la Russie, attendons une position claire de la Fédération de Russie », a déclaré le FM arménien.

Mirzoyan a noté que cette question a été discutée lors de la session du Conseil de sécurité de l’ONU, et certains pays avec lesquels l’Arménie n’a pas cette longue histoire d’amitié et de partenariat stratégique ont fait des déclarations qui reflètent plus objectivement et plus clairement la situation à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

« La situation évolue de manière intensive ; les négociations se poursuivent de manière intensive. De nombreuses parties proposent leurs efforts de médiation, leurs approches, leurs plateformes. Il est très important pour nous de connaître la position de la Russie sur ces questions. Nous voulons sentir le soutien de la Russie et avancer dans la direction du règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises dans l’esprit des accords trilatéraux. Nous sommes prêts pour cela », a souligné M. Mirzoyan.

Avec Armenpress