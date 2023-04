Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a qualifié de « productive » la récente rencontre entre le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Prague, et a déclaré dans le même temps que l’ouverture de l’espace aérien pour l’Arménie et le lancement de vols directs constituaient un « geste positif pour l’Arménie ».

«